Союзники Путина в войне: иранское оружие убивает украинцев – что делать с Тегераном

Сначала некоторые в соцсетях шутили, что у нас теперь есть собственный будильник "шахед". Но потом от увиденных масштабов разрушений стало не до смеха.

Только по Киеву было пять прилетов, один из них по жилому историческому дому. Три человека, к сожалению, погибли. Все иранские дроны, атаковавшие столицу (а по Киеву было выпущено 28 шахедов) и северные регионы, запустили из Беларуси. Параллельно с этим россияне запускали ракеты по Сумщине и Одесской области. В Сумской области погибли три человека.

Кое-кто видел в этом закономерность: отвлечь наши системы ПВО иранскими дронами, чтобы потом ударить ракетами. Об этом, в частности, пишут и западные военные аналитики, мол, если запускать такие дроны большими группами, то они могут подавить ПВО.

Также читайте Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS: Резников раскрыл детали

В понедельник, 17 октября, сразу после атаки, МИД Ирана в очередной раз заявил, что они не передавали России беспилотники для войны против Украины. Катастрофу нашего Boeing 777 в небе над Тегераном в январе 2020 года Иран тоже долго отрицал, до сих пор отказываясь выплатить компенсации семьям погибших.

Украинские соцсети запестрели призывами наконец-то разорвать дипломатические отношения с Ираном и Беларусью. Ранее Украина уже лишила иранского посла аккредитации и снизила количество аккредитованных представителей в посольстве Ирана в Киеве. При этом депутаты Верховной Рады поддерживают эту идею. По крайней мере, в отношении Беларуси, учитывая тот факт, что 8 октября МИД страны вызвал украинского посла Игоря Кизима для вручения ноты о том, что Украина якобы намерена атаковать Беларусь.

Что касается Беларуси, еще в августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что дипотношения между нашими странами будут разорваны, если белорусская армия пересечет украинскую границу. А как насчет Ирана? Тем более, по информации The Washington Post,Иран планирует предоставить России еще больше дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также, что более серьезно, два типа своих ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели. на расстоянии 300 и 700 км.

В понедельник, 17 октября, обращаясь в Совет министров иностранных дел стран ЕС по бомбоубежищу, Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ввести санкции против Ирана. По информации Reuters, Франция и Германия, являющиеся сторонами ядерного соглашения с Ираном с 2015 года, поддерживают введение более жестких санкций против Ирана, который с 1984 года в списке стран-спонсоров терроризма. К ним присоединилась и Великобритания, заявив, что поставки боевых дронов России – это нарушение Тегераном ядерного соглашения.

Министр обороны Алексей Резников ранее отмечал, что в настоящее время у России около 300 иранских дронов. Владимир Зеленский неделю назад, выступая на экстренном заседании G7, озвучил шокирующую цифру: только одних "шахедов" Россия заказала у Ирана 2400 единиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что ВСУ сбивают не менее 85% запускаемых Россией иранских беспилотников. Однако долетающие приводят к немалым разрушениям. В понедельник, 17 октября, из 28 дронов до Киева долетело всего 5. Однако один попал в жилой дом, убив молодых супругов, где женщина находилась на шестом месяце беременности. Другой повредил один из энергетических объектов столицы.

Еще в июле, предостерегая, что Иран может предоставить/продать Путину дроны-камикадзе, американские СМИ ошиблись, считая, что Тегеран и Москва, находясь под санкциями, стали конкурентами, пытаясь сбыть свою нефть. Более того, еще в конце августа западная пресса писала, что Путин будет пытаться использовать Тегеран для обхода санкций и сбыта своей нефти (а это главный источник твердой валюты для Кремля), если ядерное соглашение снова заработает. Однако, похоже, сотрудничество и без этого неплохое. Кремль, очевидно, предложил немалую сумму за военную помощь Ирану.

Как бы Иран не доверял России, как пишет западная пресса, обе страны получают то, что хотят, по крайней мере, на сегодняшний день.

Во-первых, стоит напомнить, что именно в Иран в середине июля Путин впервые лично уехал после полномасштабного нападения на Украину. На этой встрече стороны, кстати, достигли $40 млрд. энергетической договоренности по разработке газовых и нефтяных месторождений в Персидском заливе и участию "Газпрома" в проектах по сжижению природного газа и строительству экспортных газопроводов.

Во-вторых, 9 августа Россия успешно запустила на орбиту иранский спутник, который, по многочисленным сообщениям западных СМИ, Кремль может использовать для наблюдения за военными целями в Украине.

"На самом деле, многие иранские лидеры продолжают относиться очень подозрительно к России – это чувство укоренившееся в истории измены. На этом фоне в своих взглядах на Россию политические элиты Ирана делятся на две группы. Одна выступает за прочные связи с Россией, как целесообразные для выживания". иранского режима и противовес военному присутствию США у границ Ирана... Вторая, известная как прагматики, состоит из умеренных и консервативных политиков, которые видят в России важного соседа, но отвергают усилия по укреплению с ней стратегических связей", — говорится в аналитике Европейского совета внешних отношений

Также читайте Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами: куда попали и какие последствия

Сейчас, по словам экспертов, верх в Тегеране взяла именно первая группа. И это подрывает представление Запада, о котором, повторимся, еще летом писали уважаемые американские издания, что, мол, Иран исторически достаточно подозрительно относится к Москве, поэтому не будет слишком углублять с ней свои отношения. И, похоже, как пишет CNN, Иран собирается официально оформить свои отношения с условным глобальным Востоком, присоединившись к китайско-российской оси.

В середине сентября Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС, хотя подал соответствующую заявку еще 15 лет назад. Это произошло на саммите в Самарканде, где Путина унижали все, кому не лень. Но факт факт: Иран, как и Беларусь, предоставляет России военную технику для войны против Украины. Два года назад Запад неохотно относился к идее введения дополнительных санкций против Ирана, опасаясь, что такой шаг еще больше толкнет Тегеран в объятия Москвы. Однако сейчас не ввести санкции против Ирана – это потакать войне против Украины.

Что со своей стороны должен сделать Киев? В комментарии ТСН.ua руководитель комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко выступил за расторжение дипломатических отношений с Ираном, если подтвердится информация (расследование, которого ожидает и ЕС – ред.), что Иран предоставил России дроны.

"Расрыв дипломатических отношений не ведет автоматически к расторжению консульских отношений. Надо также подумать над тем, как помешать передаче Ираном баллистических ракет России. Если Иран это сделает, надо признавать его государством-спонсором терроризма. Хотя это можно сделать и сейчас на политическом уровне. Что касается? законодательного, у нас нет такого определения в законодательстве, но я регистрировал соответствующий законопроект", — комментирует Александр Мережко.

Впрочем, это не единственная проблема, связанная с Ираном, которая сейчас дискутируется в американских СМИ, и которую, кстати, активно распространяют например венгерские власти, которые очень дружелюбны к Кремлю.

Первый. Все чаще можно услышать, что конца и края полномасштабной войны России против Украины не видно, поэтому Запад должен сделать все, чтобы всадить Украину за стол переговоров с Россией.

Второе. В Америке, где вот-вот состоятся промежуточные выборы в Конгресс, республиканцы все громче обвиняют Администрацию Байдена в бесполезном трате десятков миллиардов долларов на войну в Украине, увеличивая таким образом доходы ОПК.

Третье. Американские СМИ сомневаются, что США смогут одновременно сдерживать Россию, Китай и Иран.