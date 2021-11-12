Создал фейковый сайт и ставил фальшивые печати: владелец турагентств торговал поддельными ПЦР-тестами

Сколько выдал сфальсифицированных ПЦР-тестов – следователи еще считают.
В Ивано-Франковске задержала владельца трех туристических агентств, обвиняемого в массовом фальсификации ПЦР-тестов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.
Негативные тесты на "ковид" предприниматель выдавал своим клиентам вместе с пакетом документов, необходимых для поездки за границу. Стоило это 400 гривен. Фальшивые справки мужчина изготавливал на бланках двух медицинских лабораторий, ставил на них поддельные печати этих медучреждений и их врачей. Для большей достоверности даже создал фейковый сайт известного медучреждения, которое должно было вводить в заблуждение пограничников. Сколько выдал сфальсифицированных ПЦР-тестов – следователи еще считают.
Напомним:
- В Киеве правоохранители Днепропетровщины разоблачили группу лиц, которая производила фиктивные COVID-сертификаты о вакцинации и негативных ПЦР-тестах.
- А в Днепре правоохранители задержали врача, организовавшего торговлю фальшивыми сертификатами о вакцинации. Он работал в одной из амбулаторий города.
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