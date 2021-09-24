"Создать атмосферу страха": Геращенко назвал основной мотив нападения на Шефира

По его словам, основная версия — это политическое убийство для запугивания президента и его ближайшего окружения.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал об основном мотиве нападения на помощника президента Сергея Шефира.
Об этом Геращенко сообщил 23 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1"
По его словам, есть много версий. Но основная — политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосфера небезопасности для президента и его ближайшего окружения".
"Да, Сергей Шефир — не премьер-министр, не президент и не народный депутат. Но я могу сказать как человек, на которого в 2017 году было покушение... Два киллера, которые вышли ставить бомбу под мою машину, были захвачены "Альфой", потому что за ними следили. Я вам скажу, это не очень приятное впечатление, когда тебе сообщают: "Антон Юрьевич, вас хотят взорвать". Тем более неприятно, когда ты едешь в машине, читаешь СМСки в телефоне, как вчера рассказывал Сергей Шефир, — и вдруг по машине начинают барабанить пули", — говорит Геращенко.
Гость программы обратил внимание, что организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом Шефира, где дорога плохо просматривается, есть лес, поворот — значит автомобиль должен притормозить.
"Место, с которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы была в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля" , — подытожил Геращенко.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранение получил водитель транспортного средства.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира мог быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.
- В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".
- Генппрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что следствие рассматривает две рабочие версии: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране.