"Создать атмосферу страха": Геращенко назвал основной мотив нападения на Шефира

По его словам, основная версия — это политическое убийство для запугивания президента и его ближайшего окружения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал об основном мотиве нападения на помощника президента Сергея Шефира.

Об этом Геращенко сообщил 23 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1"

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По его словам, есть много версий. Но основная — политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосфера небезопасности для президента и его ближайшего окружения".

"Да, Сергей Шефир — не премьер-министр, не президент и не народный депутат. Но я могу сказать как человек, на которого в 2017 году было покушение... Два киллера, которые вышли ставить бомбу под мою машину, были захвачены "Альфой", потому что за ними следили. Я вам скажу, это не очень приятное впечатление, когда тебе сообщают: "Антон Юрьевич, вас хотят взорвать". Тем более неприятно, когда ты едешь в машине, читаешь СМСки в телефоне, как вчера рассказывал Сергей Шефир, — и вдруг по машине начинают барабанить пули", — говорит Геращенко.

Гость программы обратил внимание, что организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом Шефира, где дорога плохо просматривается, есть лес, поворот — значит автомобиль должен притормозить.

"Место, с которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы была в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля" , — подытожил Геращенко.

Антон Геращенко назвал основную версию мотива нападения на Сергея Шефира

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