Создать дизайн банкноты или залезть внутрь банкомата: в Киеве открылся Музей гривни под открытым небом

Экспозиция бесплатная, но временная — выставка будет работать до конца сентября.
В центре Киева открылся Музей национальной валюты под открытым небом. Там можно будет создать дизайн банкноты, залезть внутрь банкомата или потрогать миллион гривен.
Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 3 сентября.
Накануне украинская гривня праздновала свой День рождения.
И теперь рядом с колесом обозрения на Контрактовой площади столицы можно узнать, как выбирали выдающиеся фигуры для банкнот, из каких материалов изготавливают купюры и в деталях рассмотреть защитные знаки на них — в общем все от рождения и до утилизации наших гривен. Которых, между прочим, в наличности в Украине сейчас до 594 млрд.
Экспозиция бесплатная, но временная — выставка будет работать до конца сентября.
"Мы ее создавали командными усилиями Нацбанка. И очень приятно, что даже аудиогиды выставки записаны не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка", — рассказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
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