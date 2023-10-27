Создают уникальный звук "мертвого моря": на дне Каховского водохранилища от тонн моллюсков остались одни ракушки

На дне Каховского водохранилища проживало около 500 тысяч тонн этих моллюсков.

Дрейсен – это моллюски, которые вырастило в себе Каховское море. После подрыва Каховской ГЭС от них остались сами ракушки, создающие уникальный звук "мертвого моря".

Об этом говорится в документальной ленте "Увидеть дно" корреспондентки ТСН Наталии Ярмолы.

Там, где раньше была вода, лежат ракушки. Тонны отмерших моллюсков. Это огромный природный фильтр, который вырастил в себе водохранилище и умер вместе с ним.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

“Общий запас этих моллюсков в Каховском водохранилище мы оцениваем примерно в 500 тысяч тонн. Они фильтраторы. Убирают воду. Все, что в воде потребляют, а чистую воду отдают обратно в реку. То есть эта самоочищающаяся способность реки от них зависит. Сейчас это ракушка с гнилым мясом, такая вонючая пустыня”, – рассказывает директор института гидробиологии НАН Украины.

Скриншот из документального фильма ТСН "Увидеть дно"

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Увидеть дно". Фильм о подрыве Каховской ГЭС. Эксклюзивные кадры последствий теракта россиян

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