Сожженная груша и спасение белого кота: щемящие истории из столичного Виноградаря, который атаковала РФ (фото, видео)

Пани Анна спасла кота / © ТСН

Российские оккупационные войска нанесли очередной разрушительный удар по жилым кварталам столицы. В Подольском районе Киева, куда прилетело вражеское железо, зафиксированы масштабные повреждения гражданской инфраструктуры.

На месте событий работала корреспондент ТСН Юлия Кириенко, которая задокументировала последствия атаки и пообщалась с жителями, чьи дома в один момент превратились в руины.

Выбитые окна, кабели с потолка и сожженные авто: что происходит после массированного обстрела

Непосредственно на столичном Виноградаре журналисты насчитали аж 5 пострадавших жилых домов. Виды вокруг изуродованных высоток шокируют: повсеместно с корнями вынесены окна, разрушены балконы, существенно повреждены квартиры и полностью сожжены легковые автомобили, стоявшие во дворе.

Около двух часов ночи жители услышали первый мощный взрыв, который для многих стал началом ночного ужаса. Людмила вспоминает, что ударная волна была такой силы, что межкомнатная дверь ее собственной квартиры мгновенно слетела с петель и упала прямо на нее.

Следующие несколько взрывов пожилая женщина вместе с лежачим мужем была вынуждена пересидеть в комнате, слушая, как вокруг с треском сыплются стекла и обваливается металлопластиковый профиль на балконах. Теперь пенсионерка со слезами смотрит на изуродованный двор и больше всего жалеет за цветущей грушей, которую они вместе с семьей собственноручно посадили под окном еще в 1980 году, когда только заселились в этот дом.

В соседнем подъезде Анне взрывом полностью вынесло балкон и изуродовало часть квартиры. Самой женщины в эту трагическую ночь дома не было — она уехала в село, а о беде ее срочно известили соседи. Пока владелица экстренно ехала в город, бойцы ГСЧС успели спасти ее жилье от масштабного пожара. От раскаленных обломков, влетевших через разбитое окно, в комнате мгновенно вспыхнул диван, но спасатели вовремя сориентировались и просто выбросили его горящим за окно. Женщина жалуется, что только что купили новую кухонную плиту, в которой она мечтала в

Кроме того, из-за мощного сотрясения в доме порвало магистральные трубы водоснабжения. Теперь в квартире Анны настоящий ливень — вода без остановки капает прямо с потолка, заливая изуродованную обломками мебель и бытовую технику. Под этим ледяным дождем женщина вместе с родственниками пытается разбирать завалы мусора, среди которого чудом находят целую банку консервированных огурцов.

Ударную волну сдержала девятиэтажка: история белого кота

В соседнем дворе, где вероятно упала сама ракета, основной разрушительный удар на себя приняла жилая девятиэтажка, которая фактически закрыла собой и сдержала дальнейшее распространение смертоносной волны. Взрыв был такой силы, что огромное дерево выкорчевало с корнями, а припаркованную рядом машину подбросило в воздух — они едва не влетели в окна первых этажей высотки.

Жительница этого дома Галина эмоционально сетует на российских оккупантов и их диктатора, из-за террора которых теперь просто не знает, где ей придется ночевать: «Чтобы на них это все с неба упало, на его падлючую голову!». Ее квартира на первом этаже покрыта толстым слоем обломков мебели, битого стекла и уличной грязи, которую занесла взрывная волна. Женщина вспоминает, что спаслась чудом.

Посреди изуродованного двора одна из жительниц высотки выносит на руках большого белого кота, пытаясь найти его хозяев. В конце концов, Анна забирает напуганное животное к себе на седьмой этаж, жалуясь, что кот от стресса сжался и стал очень тяжелым. Ее дом пострадал меньше всего, но из ее окон открывается весь ужасный масштаб разрушений Виноградаря.

Разрушенная коммунальная база

Еще один эпицентр удара пришелся на помещение местного ЖЭКа, расположенное по соседству с многоэтажкой. Самое важное то, что в его подвале обустроено надежное укрытие, в котором на момент обстрела находились люди. Благодаря этому среди гражданских никто не пострадал.

Последствия обстрела Киева / © ТСН

Само здание ЖЭКа теперь частично разрушено. Также под удар попала аварийная станция Подольского района вместе с важной коммунальной техникой, которой зимой чистят снег, а летом занимаются благоустройством и ремонтами.

Всего по официальным данным среди раненых в этих изуродованных высотках на Виноградаре зафиксировали 13 человек. Самое главное то, что несмотря на страшные разрушения, обошлось без погибших. Это отмечает и коммунальщица Наталья, которая вместе со своей бригадой с самого утра оперативно прибыла на место прилета, чтобы расчищать завалы и помогать жителям заклеивать разбитые окна специальной защитной пленкой.

