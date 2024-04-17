Сожженная техника, заминированные поля и огромные потери: фермеры из Николаева рассказали о цене урожая

Фермеры возвращаются в Первомайскую громаду Николаевской области. И хотя оккупанты разрушили там села и предприятия, местные жители самостоятельно берутся их восстанавливать. Ведь земля ждет – говорят они.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Оккупанты уничтожили фермерские хозяйства в Николаевской области

Село Благодатное было транзитным для россиян, когда те двигались на Николаев, а затем оказалось в серой зоне. Теперь вместо частных усадеб – выжженная земля. А вокруг – заминированные поля. Так что заново фермеры восстанавливают все сами. В село вернулось уже несколько семей местных и некоторые предприниматели.

Уничтоженная техника фермеров

В избитой осколками снарядов бывшей мастерской Михаил находит удивительно уцелевшие запчасти. Они пригодятся, чтобы вручную отремонтировать сеялку.

"С трех одну собираем. Две погорели. Одна осталась старая, избитая, но почти сделали", — говорит фермер из Николаевщины Михаил Зверишин.

Они спешат восстановить машину, чтобы посеять подсолнечник, ведь погода способствует

Из трех уничтоженных тракторов 75-летний фермер собрал один

Фермер Михаил в свои 75 лет вынужден снова работать руками. Ведь до боевых действий все делали специальные машины. Из того металлолома, который оставили россияне, удалось из трех тракторов собрать один. Ведь без него фермерам никак не справиться.

"Вот этими руками. Я техническую часть. А ребята красили, варили его", – говорит Михаил Зверишин.

Фермеры самостоятельно ремонтируют технику

Но засеять поля – это лишь часть работы – говорят фермеры. Для этого их сначала нужно разминировать. И это они тоже делают своими руками.

Фермеры самостоятельно разминируют поля

С начала весны только фермеры с металлоискателями обошли треть своих угодий. Но земля здесь заминирована настолько, что опасные находки подстерегают будто уже очищенные места. Их родственник подорвался на тракторе. Муж приехал помочь удобрить землю, и теперь в больнице с поврежденными глазами.

Заминированные поля

Чтобы восстановить предприятие, которое семья фермеров имела до боевых действий, теперь нужно не менее 5 лет. Но, говорят, с чего-то надо начинать. Жалуются, что государство не помогает, даже кредитами. Хотя налоги и аренду за паи они продолжали платить даже тогда, когда деревня была в серой зоне.

Село Благодатное

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Напомним, украинские саперы разминировали еще около двух тысяч гектаров территории государства.

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