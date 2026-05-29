Сожженные кафе и уцелевшие иконы: почему РФ постоянно обстреливает один из районов Киева и как там выживают местные

РФ терроризирует Лукьяновку / © tsn.ua

Реклама

Военная разведка Украины в очередной раз предупреждает: Россия активно готовится к новому массированному обстрелу. И это в то время, когда страна до сих пор тяжело оправляется от предыдущего удара. Только пять дней назад, во время атаки 24 мая, россияне выпустили по Киеву чуть ли не весь арсенал своего ракетного вооружения — разрушения и пожары были зафиксированы на 49 локациях в разных уголках столицы. Больше всего в очередной раз пострадала историческая Лукьяновка.

Об этом районе все чаще говорят как о наиболее избитом в Киеве, но в то же время — чрезвычайно дорогом сердцу. Почему к этому месту у киевлян особое отношение — готова рассказать его жительница, специальный корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

«Я живу на Лукьяновке»: хронология первых ударов

«Я живу на Лукьяновке, это прекрасный район Киева с отличной транспортной развязкой, недалеко от самого центра, с удобной инфраструктурой, а главное — рядом с людьми, которых я очень хорошо знаю. В течение последних четырех лет большой войны это место уверенно претендует на мучительное звание самого обстреливаемого района столицы. Но я хочу рассказать вам, почему мы вопреки всему так сильно любим именно это место», — говорит Наталья Нагорная.

Реклама

Архивные кадры хранят воспоминания, где Лукьяновка еще абсолютно целая: Лукьяновская площадь, спокойно ходят привычные маршрутные трамваи, ездят машины. Первый большой обстрел района произошел 15 марта 2022 года. Тогда все верили, что этот ужас скоро закончится.

Но уже через полтора месяца — в конце апреля 2022 года — состоялись повторные прилеты по Лукьяновке. Тогда российская ракета попала в новый жилой комплекс. Сначала официальная информация от спасателей была обнадеживающей — отчитывались, что обошлось без жертв. Но уже на следующий день пришла страшная весть: на связь перестала выходить журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Она была владелицей небольшой квартиры ЖК и стала первой официальной погибшей от российского террора на Лукьяновке.

Атака на Киев 24 мая / © Associated Press

Атака на Лукьяновку в январе 2025 года

Январь 2025 года. Киев продолжают беспощадно обстреливать, и в район Лукьяновки снова летят тяжелые ракеты. Каждый из таких дней я стараюсь запечатлеть в памяти до мельчайших мелочей.

«Это была зима, и мы только вернулись из долгой и очень сложной командировки — это была Херсонщина, Запорожье, Донецкая область, Сумщина. И везде нас преследовали сильные обстрелы. Мне казалось, что я приеду домой на родную Лукьяновку и наконец отосплюсь в безопасности. Ракеты прилетели в 5:58 утра. Вражеская ракета пробила дорогу, и вся Лукьяновка была просто мгновенно залита водой», — говорит Наталья Нагорная.

Реклама

Удар пробил магистральную трубу — потоки ледяной воды и языки пламени бушевали рядом. Тогда журналистке срочно понадобились высокие резиновые сапоги, которые она когда-то купила в окруженном Бахмуте и обула там лишь один единственный раз. Они неожиданно понадобились ей дома, в центре Киева, но даже из-за них Нагорная набрала ледяной воды, заливавшей улицы.

Пытаясь пройти сквозь потоки к зданию местного «Макдональдса», журналисты узнали, что в то зимнее утро здесь погибло по меньшей мере три человека. Среди жертв оказались пожилые супруги — они только что привезли на базар свежее молоко из села и просто грелись в автобусе, ожидая начала рабочего дня. Погиб и молодой парень, который работал здешним охранником — в него попал смертельный осколок.

История кофейни «Брюссель»: счетчик обстрелов на стене

«После каждого очередного прилета на Лукьяновке у меня был свой ритуал — я обязательно шла в маленькое кафе под названием „Брюссель“, чтобы проверить, выдержали ли на этот раз их стекла. Сколько раз им выносило окна взрывной волной — эту информацию владельцы каждый раз обновляли на специальной табличке», — говорит корреспондент ТСН.

Сначала там была цифра «4 раза». Потом выбило в пятый раз. На шестой раз вывеску уже даже не меняли — баристы просто исправляли свой импровизированный счетчик обстрелов обычным черным маркером поверх старой краски. Но неизменной на фасаде всегда оставалась главная надпись: «У нас, может, и нет окон, но есть несгибаемая воля».

Реклама

Здешний бариста Богдан жил в соседнем доме. Несмотря на регулярные тяжелые ночные атаки, он каждое утро неизменно выходил на смену, включал кофемашину и с улыбкой рисовал котика на молочной пене кофе. Свой седьмой обстрел кофейня «Брюссель», к сожалению, не пережила — во время последней атаки она сгорела полностью, без единого шанса на восстановление.

На Лукьяновке все кофейни имели особую душу. Другое известное заведение — «Монстера» пострадало от взрывов лишь раз, но быстро превратилось в настоящий волонтерский хаб для раненых военных и бойцов, освобожденных из российского плена. Там регулярно собирались защитники, потерявшие конечности на фронте, люди, которые прошли через самые тяжелые испытания этой войны, и они искренне смеялись и пили кофе посреди полуразрушенного, посеченного обломками района. Этой кофейни сейчас тоже нет, но не из-за ракет — ее недавно снесли в рамках городского благоустройства.

Пепелище на рынке и уцелевшие иконы супругов Лянгов

В конце мая 2025 года вражеский дрон-камикадзе «Шахед» попал прямо в паркинг здешней многоэтажки, где было обустроено укрытие. Дом принял на себя страшный кинетический удар, закрыв собой и защитив от разрушения соседние жилые здания. А 28 августа прошлого года очередной «Шахед» взорвался возле дома журналистки — тогда полтора десятка автомобилей во дворе за считанные минуты превратились в обугленное пожарище рядом с автозаправкой, а трамвайное сообщение снова было парализовано из-за разбитой дороги.

Самыми частыми и любимыми героями новостных сюжетов ТСН после каждой атаки становились местные супруги предприниматели Лянгов — пан Николай и его возлюбленная Валентина. Несмотря на постоянные прилеты, большой Лукьяновский рынок, расположенный вблизи эпицентров взрывов, всегда продолжал активно работать на следующее же утро. Во время последнего массированного удара рынок выгорел почти дотла. Мы встречаемся с супругами как родные и обнимаемся прямо посреди руин.

Реклама

Валентина Лянг, предпринимательница с Лукьяновского рынка: «Все дотла, все, что было нажито — потеряно одним днем. У всех коллег ничего не осталось. Но главное, что живы, потому что это ночью произошло. Здесь я стояла, последний день был, когда я здесь работала. Будем праздновать два дня день рождения теперь. Все здесь наше погорело, это третий наш догорает наш товар в ролете — овощи, фрукты в ролете, квашеные арбузы мое любимое».

Разгребая кучу пепла на месте своей бывшей палатки, предприниматели находят лишь обугленные остатки бумажных денег — сгорели и тысячи, и пятисотки, и двухсотки. Абсолютно все имущество превратилось в прах. Однако Николай и Валентина уверенно убеждают журналистов: без фирменных квашеных арбузов и свежего томатного сока киевляне вопреки всему не останутся — торговля будет возобновлена.

Но больше всего людей на пепелище удивило другое: в полностью испепеленной до железного каркаса памятнике удивительным образом остались абсолютно невредимыми деревянные религиозные иконы. Они стояли посреди черных углей как символ того, что жизнь победит смерть.

Несмотря на мощные обстрелы и масштабные разрушения, район Лукьяновки давно оброс городскими легендами, ожесточенными спорами и внутренними шутками. Главная крылатая фраза местных жителей, которая теперь красуется на особом шевроне-патче, нарисованном искусственным интеллектом: «Москва Лукьяновке не указ. Метро Лукьяновская — все, что не у нас, то через нас». Здешние киевляне даже в шутку требуют от правительства официально выдать всем жителям микрорайона удостоверение участников боевых действий. Правда, знакомые военные с передовой с улыбкой охлаждают пыл гражданских

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 29 мая с Аллой Мазур | Зеленский предупреждает! Масштабный обстрел! Дефицит ракет ПВО!

Новости партнеров