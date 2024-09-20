Сожженные села и трагедия для экологии: в Полтавской области вспыхнули масштабные лесные пожары (фото, видео)

Уже неделю как по Украине ширятся лесные пожары. Одни из самых масштабных спасатели фиксируют в Полтавской области. Также пылает лес в Харьковской, Донецкой и Ровенской областях.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Гущик.

В Полтавской области лесные пожары видны за несколько десятков километров.

"Село, которое разрушено не оружием врага, не прилетом, не взрывом. Стихией. Пожар, который начался в лесу на Полтавщине, перекинулся на человеческие дома и вот так через несколько дней уничтожил не одно село, а сразу несколько населенных пунктов вокруг", — говорит Елена Гущик.

Лесные пожары в Полтавской области

Так масштабно и быстро лес в Полтавской области еще не горел. Также огонь опрокинулся на села.

Светлана говорит, что им повезло – дом уцелел, но все приусадебные постройки уничтожены.

Полиция эвакуировала около полусотни домов. Часть из них выгорела до фундамента. Другие уцелели, но обожжены дымом. Эвакуировали уже более пятидесяти человек. Пока находиться здесь небезопасно. В воздухе, кроме дыма, между оборванных сожженных деревьев треск высоковольтных кабелей.

Пока спасатели сдержали огонь, но земля продолжает тлеть. Поэтому даже сложно предположить, какая это трагедия для экологии: для животных, для живущих здесь растений или жили.

Горят и деревья, и лесная подстилка между ними. По всему периметру выжженной земли дежурят пожарные: там где, потушили огонь – перекапывают почву.

Пятый день рядом с лесом на Полтавщине развернут штаб. Здесь работает до 1000 пожарных, более 80 машин, пытающихся лкоализировать пожар, запускают даже дрон, который с неба показывает все машстабы последствий. Пока полностью потушить лес не удается.

Пожар уничтожает жилые дома

"Ситуация контролируемая, но продолжаются частичные возгорания других лесных массивов, поэтому спасатели оперативно реагируют", — говорит Хижняк Андрей, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области.

Лесной пожар сжег два села на Полтавщине!

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