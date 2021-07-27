Сожжены дома, машины, эвакуированы люди: США охватили масштабные лесные пожары (видео)

Возгорание в США вызвали аномальная жара и затяжная засуха.

В США вспыхнули масштабные лесные пожары. Горит вдоль всего Западного побережья — сразу в 12 американских штатах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок от 27 июля.

Наибольшая площадь возгораний в Калифорнии — чрезвычайное положение объявили в четырех округах. Там пожарища вместо домов и десятки сгоревших автомобилей. А под угрозой еще десять тысяч жилых зданий.

Между тем в штате Орегон эвакуировали более 2 тысяч человек. Огонь уничтожил почти 7 десятков домов.

Всего в США зафиксировали 85 очагов возгораний — пожарным удалось взять под контроль лишь половину из них. Возгорание вызвали аномальная жара и затяжная засуха.

Новости мира: в США пылают леса сразу в 12 штатах

Ранее сообщалось, в Соединенных Штатах Америки пламя уже уничтожило более 160 тысяч гектаров насаждений. Город Нью-Йорк накрыла дымовая завеса: в мегаполисе нечем дышать. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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