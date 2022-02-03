Сознательно поехал под поезд: в Ровенской области в результате столкновения грузовика и локомотива пострадал машинист

Сознательно поехал под поезд: в Ровенской области в результате столкновения грузовика и локомотива пострадал машинист

Теперь водителю фуры грозит ограничение или лишение свободы до 3 лет.

В Ровенской области прямо на железнодорожном пути столкнулись локомотив и грузовик. В результате аварии машинист локомотива получил перелом шейного отдела позвоночника. В то же время водитель тяжеловоза не пострадал и теперь ему грозит наказание.

Об этом 3 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как рассказывают правоохранители, грузовик выехал на переезд на запрещенный сигнал и остановился прямо на путях. Экстренное торможение не помогло и поезд "Киев-Ивано-Франковск" протаранил фуру. Водитель тяжеловоза не пострадал, в отличие от машиниста поезда.

Как сообщается, в момент, когда фура остановилась на железнодорожном пути, к месту аварии прибыла патрулировавшая местность полиция. Правоохранители пытались помешать столкновению, но сами едва уцелели. Сам момент аварии зафиксировала камера слежения.

"Сразу окликнул коллеге, "убегай" и буквально одна секунда, две, мы развернулись и не успели даже отбежать. До автомобиля не добежали", — рассказывает заместитель руководителя сектора реагирования патрульной полиции Вадим Рогаль.

27-летний машинист локомотива применил экстренное торможение, однако остановиться удалось только через полкилометра. Как рассказывает заместитель руководителя Дубенского пожарно-спасательного отряда Виктор Мищук, машинист был зажат передней частью локомотива.

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В результате пострадавший получил перелом шейно-грудного отдела позвоночника, говорит руководитель Дубенской станции скорой помощи Яков Вагилевич. Мужчину срочно доставили в больницу. Пока он в реанимации и не может двигать ни руками, ни ногами.

"Был обнаружен перелом тела шейного отдела со смещением и компрессией спинного мозга", — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Дубенской больницы Юрий Клименко.

Удар при столкновении был настолько мощным, что детали грузовика разлетелись на десятки метров. Так, металлические детали фуры попали в дом мужчины, который живет неподалеку. Ему повезло, что спал в соседней комнате

"Я услышал, что кирпич упал на пол, штукатурка посыпалась, я подумал, что пол избы развалился", — говорит мужчина.

Пока последствия столкновения ликвидировали пассажирам локомотива пришлось ждать.

"Пассажирам пришлось пересесть в другие пассажирские вагоны, потому что опасно было продолжать транспортировку, ведь 3 вагона были повреждены. В Ивано-Франковск этот поезд прибыл с задержкой в 5 часов", — отмечает руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Коллеги водителя фуры пытались собрать детали тяжеловоза и то, что осталось от груза. По их словам, водитель грузовика уехал в больницу. Коллеги рассказывают, что на переезде была скользкая дорога, водитель грузовика сначала пытался затормозить, а затем не смог сдвинуться с места.

В то же время, заместитель руководителя сектора реагирования патрульной полиции Вадим Рогаль отмечает, что на переезде было мокро и лежал снег, однако гололеда не было.

В свою очередь, правоохранители, патрулировавшие местность, где произошла авария, говорят, что водитель грузовика сознательно поехал на запрещенный сигнал. Того же мнения придерживается и дежурный по переезду Василий Дещинский: "Основной шлагбаум уже к тому времени был закрыт, он уже снес дополнительный. Выехал на переезд и осуществил остановку на переезде".

В настоящее время водителю фуры грозит ограничение свободы до 3 лет. Но если экспертиза установит, что машинист получил тяжелые травмы, то водитель тяжеловоза может на такой срок оказаться уже за решеткой.

Авторы: Анна Махно и Виктория Ковцун.

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