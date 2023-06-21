Спадает ли "большая вода" и как выживают жители Херсонщины: последствия российского теракта на Каховской ГЭС (фото, видео)

Последствия действий российских террористов до сих пор ликвидируют.

Херсонская область приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. На данный момент вода продолжает спадать, спасатели очищают улицы Херсона и помогают жителям близлежащих сел с питьевой водой. Местные, пережившие российскую оккупацию, постоянные обстрелы, а затем еще и большой потоп возвращаются домой, чтобы спасти уцелевшие вещи.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионе.

Сколько пострадавших и погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

По данным МВД, на подконтрольной Украине территории 109 человек считаются пропавшими без вести. Число погибших возросло до 21 человека, из которых 5 человек — намеренно убили российские террористы во время эвакуации.

Еще 28 получили ранения, из них 16 – украинские ликвидаторы и спасатели.

Известно, что на правом берегу до сих пор подтопленными остаются 595 домов в трех населенных пунктах. На временно оккупированной территории затопленными числятся 17 населённых пунктов.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, из-за теракта российской оккупационной армии река Днепр на Херсонщине высохла. Вместе с тем, резервуары для охлаждения реакторов Запорожской АЭС заполнены, а потому опасности нет.

Ситуация на Запорожской АЭС.

Какая ситуация в Херсоне после теракта на Каховской ГЭС

Корреспондентка ТСН Маргарита Потапова с места событий рассказывает, что в Херсоне люди начинают возвращаться в свои дома. Они вместе со спасателями расчищают уцелевшие дома от ила. Почти всегда это происходит под постоянными обстрелами российских террористов.

Врачи говорят, что медицинские учреждения привозят раненых гражданских, поскольку россияне цинично расстреливают пострадавших от теракта людей. Так, 20 июня, террористическая армия РФ открыла огонь по спасателям, расчищавшим город от ила. На месте трагедии погиб один работник ГСЧС, еще семеро получили ранения. В тот же день оккупанты в регионе убили еще одного гражданского.

Пиротехники проверяют местность для обнаружения взрывчатки и снарядов. Работники ГСЧС откачивают воду из подвалов многоэтажек и расчищают дороги от поваленных деревьев.

Спасатели сообщают, что за последние сутки из домов херсонцев было откачано 24 тонны воды.

В Херсоне вода начинает спадать / Фото: Associated Press

Какая ситуация в пригороде Херсона

Также ТСН побывала в поселке Камышаны, что неподалеку от Херсона. Там до сих пор несколько домов остаются подтопленными. Местные жители возвращаются в свои дома и выносят на улицы уцелевшие вещи, чтобы те могли высохнуть. Однако половина населенного пункта до сих пор без воды и света.

Жительница Комышан Татьяна в комментарии ТСН рассказала, что вода уничтожила почти все ее имущество. Единственное, что она успела – вывести на Николаевщину двух своих собак. Теперь же женщина вернулась домой, чтобы ликвидировать последствия потопа.

Люди рассказывают, что даже те, у кого есть вода в кранах, боятся ее пить, поскольку она быть опасной.

Каховская ГЭС/AP Photo

Воду в Херсонскую область привозят спасатели и волонтеры

После подрыва Каховской ГЭС ситуация с питьевой водой в регионе остается непростой. В Херсонскую область питьевую и техническую воду спасатели привозят автоцистернами. Также здесь устанавливают фильтровальные станции.

Ситуация в подтопленных регионах / Фото: Associated Press

"Никто нас не оскорбляет, везут, раздают постоянно. Спасибо всей Украине", — говорит ТСН со слезами на глазах жительница Херсона.

Волонтеры рассказывают, что они раньше на лодке эвакуировали людей из подтопленных регионов, сейчас же доставляют в села Херсонщины питьевую воду.

По данным ТСН, сейчас жители Херсонщины больше нуждаются в инструментах для уборки подтопленных домов и обеззараживающих средств.

Невозможно постичь последствия теракта на Каховской ГЭС, устроенного россиянами. Libkos/AP

Какая ситуация в Николаевской области

Из-за теракта на Каховской ГЭС пострадала и Николаевская область. Там до сих пор подтопленными остаются несколько населенных пунктов в Баштанском районе.

Как сообщает с места происшествия корреспондентка ТСН Маргарита Потапова, село Афанасьевка Снигиревской общины до сих пор находится без электричества. Туда, где свет провели, люди боятся включать электроприборы из-за потопа.

В селе Нововасиловка Николаевской области вода кое-где была поднялась на 9 метров/фото Алины Туришин / Фото: ТСН

По состоянию на утро 21 июня и дальше наблюдается постепенное снижение уровня воды, ныне находящейся на отметке 0,25 м (с начала суток уровень снизился на 1 см).

Что известно о ситуации на оккупированной части Херсона

На оккупированном левом берегу Херсонской области местные гауляйтеры поначалу цинично отрицали подтопление, снимая видео о том, что "воды нет" на фоне затопленных домов. Россияне никоим образом не помогали украинцам, которые были в оккупации, а потому люди были вынуждены ожидать спад воды прямо на крышах домов — без воды и еды.

Некоторые украинцев с левого берега все же удалось эвакуировать, однако со временем это стало крайне опасно, поскольку российская террористическая армия обстреливала подобные гуманитарные миссии. Кроме того, ВСУ с помощью ударных дронов пытались доставить людям воду в оккупированные регионы.

В Олешках вероятно гуманитарный кризис / Фото: Associated Press

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что по официальным данным, установлены лица и определена причина смерти только 11 жителей Олешек. Однако это количество очень занижено, потому что оккупанты скрывают факт массовой гибели людей. Этот город сейчас находится на грани гуманитарного кризиса – повсюду стоит вонь, в затопленных домах могут быть тела людей, россияне же не допускают туда миссию ООН, чтобы мир не увидел ужасы в оккупированных Олешках.

Из-за теракта России на Каховской ГЭС Олешки ушли под воду / Фото: Фото из социальных сетей

Черные археологи на обнаженном дне Каховского водохранилища

Журналистка Ольга Павловская в сюжете ТСН рассказывает, что после того как сошла вода, на обнаженном дне Каховского водохранилища активизировались черные археологи. Люди сразу бросились искали сокровища с металлоискателями и хвастались находками в соцсетях. Старая посуда, украшения, оружие и домашние принадлежности, которые почти семьдесят лет прятала вода, — новые находки провоцировали все больше "черных археологов" пойти по дну, и это — несмотря на опасность обстрелов и боеприпасов в иле под ногами.

Находки на дне Каховского водохранилища. Фото/Facebook: Денис Казанский.

Известно, что при СССР под водой похоронили целые казачьи села с храмами и древними кладбищами. Теперь все вышло из-под воды. Чтобы люди не попали под обстрел или взорвались на минах, на месте дежурит полиция.

Напомним, россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Таким образом, оккупанты хотели сдержать контрнаступление ВСУ. Диктатору Путину Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может предъявить новые обвинения, когда будет завершено расследование катастрофы на Каховской ГЭС.

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