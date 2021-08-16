Спал на земле, ничего не ел и не пил: как 6-летний мальчик 30 часов сам блуждал в Карпатах

Спал на земле, ничего не ел и не пил: как 6-летний мальчик 30 часов сам блуждал в Карпатах

Мальчик потерялся, когда с семьей поднимался на Говерлу.

Накануне вечером на Говерле нашли 6-летнего Алешу из Коломыи, который более суток сам бродил Карпатами. Мальчик потерялся, когда вместе с родными сходил на высшую украинскую гору.

Где спал и что ел маленький мальчик, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 16 августа.

Живой и невредимый нашелся Алексей. Малый как и не пережил такого страшного приключения: 30 часов один-одинешенек был в горах без теплой одежды и даже воды. В объятиях папы охотно раздает интервью:

- На чем ты спал?

- На земле.

- Тебе не холодно было? Что ты ел?

- Да ничего. Я не хотел кушать. Не пил, у меня не было рюкзака и воды.

Для 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. С родственниками Алексей в субботу, 14 августа, после обеда отправился с Заросляка. Выбрали самый легкий "зеленый" маршрут на Говерлу — длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же, но родные это поняли через два часа. "Побежал догонять своего брата и свою тетю. Они пошли вперед. Я постоянно видела его кепочку. Думала, он поднимется выше и встретится со всеми. Когда я уже встретилась с дочерью, детьми, то оказалось, что его нет", — вспоминает бабушка Орися Ямборак.

Еще потратили время, когда к вечеру искали малого самостоятельно. В конце концов позвонили спасателям. На поиски подняли почти пол тысячи спасателей, полицейских, военных, лесников, кинологов с собаками и волонтерами. Именно двое коломийских добровольцев и нашли Алешу.

- Держи, это твоя (палка - Ред.). Он ее держал, чтобы от зверей отбиваться.

- А ты видел зверей?

- Нет, не видел. Но на всякий случай.

- Он спускался быстрее, чем мы. Мы его еле догоняли.

Новости Украины: как в Карпатах нашли 6-летнего Алешу, где он спал и что ел в горах

От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 км. В горах, особенно для ребенка, расстояние колоссальное. Мальчика нашли на вершине горы Большая Козмецкая. На расстоянии около 2 км очень пересеченной местности и с большим перепадом высот. Холодная ночь была — восемь градусов тепла.

Стефанцивы обещают сына не ругать, который убежал от бабушки, заблудился, а также заставил так много людей волноваться. "Я не знаю, как благодарить! Всем кланяюсь до земли", — говорит отец.

Мальчика даже в больницу не повезли — так хорошо он себя чувствует. Родители забрали его домой.

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