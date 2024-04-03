Спас 200 воинов ценой собственной жизни: родные и побратимы осуществили мечту погибшего защитника Украины

Журналист Николай Рачко мечтал о собственном книжном магазине, а когда началась война – пошел защищать Украину.

Погиб военный вблизи Бахмута. Мечту парня о собственном магазине взялись воплощать друзья и родные. Накануне в Виннице они открыли книжный магазин "Герои".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Родные, друзья и собратья Николая объединились и осуществили его мечту. Книжный магазин назвали "Герои". Здесь все, как он хотел, рассказывает сестра Антонина. Выдержанная английская классика, возможность смотреть и читать сразу, и - все книги на украинском.

Николай Рачко

"Должен быть книжный магазин, который станет пространством, где будут встречи с авторами, писателями, издателями. Мы сейчас будем приглашать репортеров, работающих на фронте, фотографов, волонтеров, это место уже является любимым для многих", - говорит сестра погибшего военного Антонина Люлька.

Николай Рачок редактировал и работал журналистом, при мирной жизни - специализировался на автотеме. Он имел опыт службы и когда началось полномасштабное вторжение, сразу пошел в военкомат, служил в 58 мотопехотной бригаде. Прошел самые адские участки фронта. И свое чувство юмора - не изменял даже там.

Погиб Николай Рачок летом 2022 года, в Покровском неподалеку Бахмута. С побратимом пошел на позицию наблюдать за врагом.

"Следует было просто передавать информацию, но он услышал в рацию, что позиции, которые были заняты нашими, они не имели боеприпасов, совсем. А перед ними всеми стояли "вагнеровцы", - вспоминает сестра погибшего.

Собрат был ранен, огонь Николай взял на себя.

"Я помню его слова, когда будет возможность сохранить жизнь тем, кого дома ждут дети, он это сделает и ребята сказали, что он спас 200 человек", - говорит Антонина Люлька.

Антонина Люлька

Услышать историю Николая Рачка теперь можно в книжном магазине, открытом в его честь. В книжном магазине нет профессиональных консультантов. Персонал – это родственники, друзья, а еще – собратья героя.

Родные нашли дневник Николая, где он записал 21 желание. Из других желаний Николая родные обязательно издадут книгу, о которой он думал — "Записки срочника".

Николай Рачко

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Напомним, россияне массированно атакуют позиции украинских войск с помощью авиации. Оккупантам удается продвигаться восточнее Часового Яра за счет именно таких авианалетов.

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