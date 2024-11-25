Спас не одну жизнь: военные рассказали об уникальной собаке, которая предупреждает о "прилетах"

Выявлять вражеские беспилотники нашим защитникам на передовой помогает пес Дик. Он уже полгода на службе в подразделении радиоэлектронной борьбы и спас не одну жизнь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Немецкая овчарка несет службу рядом с бойцами из подразделения радиоэлектронной борьбы. Дику 5 лет он попал сюда случайно. Собаку покинули хозяева, которые эвакуировались из прифронтовой зоны.

"Мы его подобрали и он с того момента всю ротацию был с нами и выполнял соответственно задание", – говорит военный Анатолий.

Дик оказался очень сообразительным и умело выполнял приказы. Но это не все его умения. Однажды в подразделении заметили – пес заметно нервничает перед прилетами.

Пес Дик предупреждает о вражеских обстрелах

"Он начинал скулить, завывать, нервничать и мы понимали, что что-то происходит, потому что это не первый раз, мы за две минуты отъехали — и КАБы начались прилеты, а потом РСЗО и ушло уехало", — говорит военный Дмитрий Нормарк.

Наблюдая за поведением Дика, бойцы знают о приближении враждебных беспилотников. Особенно остро Дик чувствует приближение FPV-дрона. Овчарка воет и будто пытается что-то сказать бойцам. Ни разу пес не промахнулся. И спасла одна жизнь. Это не первый случай, когда на позициях четвероногие предупреждают защитников об опасности. В таких случаях они полноценные бойцы подразделения, говорят в командовании Воздушных сил.

"В Воздушных силах есть собаки и на службе, это собака доброволец, а есть штатные, несущие службу в авиационных бригадах, на объектах, нуждающихся в дополнительной охране. Собаки там живут, служат, даже рожают щенков", — говорит в.о начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

Дик вместе с подразделением на ротации в воинской части. Сейчас у него заслуженный отпуск. Он играет, обожает прогулки и получает от собратьев много вкусностей. Это ненадолго, скоро хвостатому бойцу возвращаться на службу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 25 ноября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: