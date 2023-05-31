Спас побратимов, а сам погиб: на Прикарпатье попрощались с бойцом, который втихую сбежал из США на войну в Украине

Более половины своей жизни 42-летний Михаил прожил в США и имел гражданство, но отправился в защиту своей родины, бросив все.

На Прикарпатье простились с бойцом 67-й отдельной механизированной бригады Михаилом Яворским. Он имел шанс уцелеть в том роковом бою, но, выведя из-под обстрелов двух раненых побратимов, вернулся назад, к своим, под огонь. В первые же дни великой войны он приехал из Соединенных Штатов защищать родину, оставил там жену, 5-летнюю дочь, высокооплачиваемую работу, говорится в ТСН.

Траурный кортеж в Богородчанах люди встречали на коленях. Михаила Яворского большинство лично не знали, но пришли поблагодарить за его подвиг. Михаил служил в 67-й отдельной механизированной бригаде, созданной на базе подразделений добровольческого корпуса "Правого сектора". Погиб в бою под Кременной, в Луганской области под массированным арт-обстрелом врага. “Он еще успел вывести двух тяжелораненых, контуженных ребят на запасные позиции, и он вернулся назад. Он мог остаться, но вернулся”, – рассказывает военный капеллан.

Позывной "Чикаго" имел не зря — больше половины своей жизни 42-летний Михаил Яворский прожил в Соединенных Штатах. Имел американское гражданство и престижную, высокооплачиваемую работу программиста, но с начала полномасштабной войны втихаря от родных уехал защищать родину. “Нас так воспитывали родители. Он хотел сделать это еще в 2014 году. Но мама и жена узнали и смогли остановить. Поэтому на этот раз он ничего никому не сказал. Нас как раз тогда не было в Чикаго, путешествовали. Он собрал чемодан и сразу на следующий день уехал”, — рассказывает сестра Зоряна.

Также читайте Из всего села стоят три избитых дома: Терновые Поды остались только на карте и отстраиваться их жители не планируют

"Он жил Украиной каждый день. Он знал об Украине все. Его дочь для него был весь мир, и я не представляю, как он мог ее оставить... Вот что это для него значило”, — добавляет мама.

Даже болезнь не сдержала его. “Густая кровь и была на кроворазжижающих уже 5,5 лет. В то же время у него первая группа, минус кровь – он хорошо осознавал, чем ему это грозит. И я не думала, что он уедет. Война началась 24-го, 26-го он улетел в Украину”, — добавляет женщина.

Он понимал, что большой войны с оккупантом Украины не избежать, говорят родные. Так что заранее начал ходить в спортзал, чтобы держать себя в форме. С оружием знаком еще с юношеских лет – чтобы бесплатно учиться в одном из лучших американских вузов, он 4 года служил в армии НАТО. “Я очень переживала, что у Украины нет шанса. Как такая маленькая Украина сможет выстоять перед столь великим врагом. Он говорил, что Украина покажет России такую взбучку, что она десятилетиями будут приходит в себя», — добавляет сестра.

Его первый командир Сергей Волошин говорит, что это был один из самых мотивированных бойцов. Во многих вопросах форы даже 20-летним давал. "Он себя позиционировал как украинец, не американец. Он четко понимал, куда он приехал, понимал, что это война, возможно, с дорогой в один конец. Он к этому был готов. У него удавалось зарядить энергией всех остальных людей”, — рассказывает командир.

Он был уверен, что Украина победит и мечтал вместе с женой и дочерью вернуться сюда и восстанавливать разрушенную врагом родину. Похоронят Михаила Яворского в Соединенных Штатах – так решили родные. Мать надеется, что посмертно сын удостоится звания Героя Украины.

Читайте также:

"Выколупывают" врагов из закрытых блиндажей: артиллеристы перехватили преимущество вблизи Соледара

Американцы трогают российских дипломатов в Вашингтоне, а те жалуются на них спецслужбам

Мировая сенсация из Прикарпатья, копии которой выставляют сотни музеев мира, теперь есть и на исторической родине