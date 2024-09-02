Спас сотни жизней, но не может подписать контракт с ВСУ: в Киеве произошел скандал с добровольцем (фото)

Боевой медик и волонтер, гражданин Германии Бен Монес, не может подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Военная часть истребует вид на жительство для подписания контракта, а Миграционная служба не выдает ее, пока не будет контракта.

Об инциденте на своей странице в Фейсбук рассказала журналистка Ярослава Мищенко.

“Ужасная сцена проходила сегодня в Миграционной службе. Просто ужасно циничная. Два иностранца: британец, подготовленный воевать в штурмовой роте Третьей Штурмовой и наш друг боевой медик (бывший модный парикмахер) Бен Монес пришли в эту, с позволения сказать, контору на последнем этапе подписания контракта с бригадой. С ними было сопровождение, было письмо руководителя бригады Андрея Белецкого с просьбой о содействии. И это гнилое чиновничество, которое ползало перед иммигрантами из разных повсюду, которые пришли с адвокатами легализоваться устроило унизительную сцену двум мужчинам, которые очень много сделали для фронта и готовы отдать жизнь за Украину. Они заявили, что дадут вид на жительство, когда будет контракт. Но контракт должен быть, когда есть вид”, — написала журналистка.

По ее словам, Бен спас сотни украинских военных и "пригнал" в Украину лекарства и авто на сотни-сотни тысяч евро.

“Ему выставили кучу условий и даже не пытались помочь. Мы ловим уклонистов, но не делаем ничего, чтобы облегчить жизнь тем, кто хочет воевать", – рассказала Мищенко.

Контракт с ВСУ: как подписать иностранцу

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства вправе вступить в состав ВС, Государственной специальной службы транспорта или Нацгвардии с приобретением полного объема прав и обязанностей украинского военнослужащего, подписав соответствующий договор на прохождение военной службы.

Лицо, которое обнаружило намерение вступить на военную службу, должно быть не старше 60 лет или 65 лет, если оно принадлежит к высшему офицерскому составу, признано по заключению ВЛК пригодным для прохождения военной службы и имеет достаточный уровень физической подготовки.

Для принятия на военную службу, иностранный гражданин или лицо без гражданства должны обратиться в центры рекрутинга или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или непосредственно в воинскую часть, в которой они желают проходить службу по контракту и заявить о своих намерениях.

После чего ТЦК и СП, ответственный за всю процедуру принятия на военную службу, проверяет информацию о таком гражданине, в частности, на предмет законности его пребывания в Украине, отсутствие судимостей и другие сведения. Для чего ТЦК и СП направляет соответствующие запросы в МВД, Государственную миграционную службу, Администрацию пограничной службы и СБУ.

Если иностранец отвечает установленным критериям прохождения военной службы, он может подписать контракт, стороной которого выступает Министерство обороны Украины. Для подписания контракта ему достаточно предоставить действующий документ и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков (налоговый номер). Иностранец может получить налоговый номер по месту жительства в Украине.

Действующее законодательство не предусматривает обязанность иметь вид на постоянное проживание в Украине для подписания контракта для прохождения военной службы, следовательно, это может быть гражданский паспорт или загранпаспорт иностранца. В случае с лицом без гражданства-удостоверение личности без гражданства. Тем не менее, одним из условий подписания контракта является подтверждение законности пребывания иностранца в Украине.

“В ситуации с Беном Монесем, боевая бригада, которая готова принять его в свой штат, настаивала на том, что наличие вида на жительство является почти не единственным способом подтверждения законности пребывания в Украине. Но это совсем не так”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Бен Монес/Фото с его страницы в Facebook

По ее словам, Миграционная служба также должна выдать гражданину вид на жительство — у него есть для этого все основания.

“Он давно проживает в Украине, имеет здесь семью, а главное — в его бэкграунде сотни спасенных военных из передовой, сотни тысяч закрытых денежных сборов, собранных лекарств и переданных авто для нужд украинской армии. Но сегодня мы все-таки пришли к соглашению с боевой бригадой, но они готовы взять к себе на военную службу Бена без вида на жительство, только на основании его загранпаспорта, но им нужно подтверждение законности пребывания в Украине. Поэтому мы готовим соответствующее заявление в Миграционную службу, чтобы они продлили срок его пребывания в Украине до подписания им контракта с ВСУ, после чего ему выдадут вид. Итак, надеемся, что Миграционная службы продлит ему сроки пребывания в Украине”, — рассказала Марина Бекало.



Адвокат добавила, что контракт подписывается на срок 3 года для лиц рядового состава, для лиц сержантского и старшинского состава от 3 до 5 лет, со сроком испытания два месяца. Разорвать контракт такой военнослужащий может в любой момент по собственному желанию, но не ранее 6 месяцев прохождения им непрерывной военной службы.

С подписанием контракта на военную службу такой военнослужащий имеет равные с гражданами Украины права на денежное довольствие, денежные вознаграждения, льготы, социальные гарантии, медицинское обслуживание и т.д.

Кроме того, военные приобретают статус комбатанта по международному гуманитарному праву, что среди прочего наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в плен в вражескую армию.

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