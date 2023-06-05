Спас сына и осколки принял на себя: история семьи из Днепропетровщины, потерявшей дом из-за "Искандера"

В больницах Днепра остаются двенадцать раненых, пострадавших от обстрела города Подгородное "Искандерами", говорится в ТСН.

Шестилетний Давид в реанимации уже улыбается, когда вспоминает, как катался с друзьями возле своего дома, и через мгновение снова грустит, когда вспоминает, что его квартиры уже нет.

Россияне ударили ракетой по городу Подгородное в субботу вечером, когда почти все жители находились дома. “Хотела остаться на кухне мыть посуду, но решила, не знаю почему, пойти помыть голову. Я была в ванной. Как раз была нагнута головой, мыла голову. И просто вижу перед собой много пыли. Вся в крови”, – вспоминает мама Давида Анжела Спицкая.

Раненая Анжела в реанимации вместе с сыном. В тот вечер они готовились к выпускному Давида в детском саду. Отец со сложными ранениями в другой больнице, медики пытаются вернуть ему зрение. “Ребенок стоял возле него. Он услышал сильный свист и отбросил его прямо на пол. У нас большая плазма и видно, его накрыло этой плазмой. Это и спасло от осколков. Остальные осколки полетели в мужа. У него полностью все тело изрезано”, - рассказывает женщина.

Давид помнит до мелочей, как окровавленный выбегал с мамой. Проезжавший мимо случайный водитель доставил их к медикам.

В результате удара пятеро детей пострадали: двух девочек после оказания помощи отпустили домой, троих тяжелораненых мальчиков сразу прооперировали. "Это черепно-мозговая травма, сотрясения и сотрясение головного мозга, множественные ранения мягких тканей, лица, туловища, конечностей обломками после взрыва”, - описывают состояние детей медики.

Кроме Давида и его мамы, в реанимации остается 15-летний Александр, во время взрыва он был дома сам. Еще один одиннадцатилетний мальчик уже в хирургическом отделении. Их ждет реабилитация. "Дети не будут иметь никаких инвалидизаций, сделано все возможное для этого. И они, я надеюсь, в полном выздоровлении выпишутся из нашей больницы. Я думаю, что психологическая травма, которую они получили, останется с ними на всю жизнь”, - добавляют медики.

Мать раненого мальчика не может сдержать слез. Говорит, больше всего переживает за соседей, которые из-за ракеты россиян потеряли дочь. Двухлетняя Лиза погибла в результате удара, ее мать в крайне тяжелом состоянии в реанимации, прогнозы врачей - 50 на 50.

У большинства раненых домов уже нет.

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