Спасали под "Градами" и огнем: эксклюзивная история спасения пилотов подбитого вертолета

Виктор Левонович – молодой артиллерист. Военный на фронте с самого начала полномасштабного вторжения. Парень поделился невероятной историей спасения пилотов горящего вертолета.

Кого смогли спасти, а кто отдал свою жизнь, чтобы спасти побратимов, он рассказал ведущей ТСН Наталье Островской в ее авторском проекте "НАТО".

В тот день военный с побратимами был на контрбатарейной борьбе. Всего в полутора-двух километрах от переднего края фронта. Они стояли в районе ожидания и по команде выезжали на огневые позиции — отрабатывали артиллерийские системы врага.

“Летела наша авиация — три вертолета. Отработали свой БК и разворачиваются. А перед этим были канонады целый день. Это было херсонское направление, мы как раз штурмовали, и непрерывно работали все тогда. Возвращается один из трех вертолетов, и был слышен такой глухой выстрел. Я сразу понял, что это не артиллерия. Потом вижу, пролетает вертолет еще метров 300-400 и начинает гореть. Его сбил враг с ПЗРК какого-то. До переднего края там очень мало было", — рассказал Виктор Левонович.

Наталья Островская, Виктор Левонович и Ярослав Неизвестный / Фото: ТСН.ua

Тогда он находился на огневой позиции и вышел на своего командира, чтобы спросить разрешения — можно ли ехать на помощь военным в вертолете.

“Он дает разрешение. Этот вертолет пролетает еще метров 400, поднимается наверх, и два человека из экипажа выпрыгивают на высоте где-то метров 15-20. Вертолет падает, начинает гореть, понемногу детонировать. Мы туда подъезжаем: водитель, мой оператор-топогеодезист и я. Была детонация небольшая. Мы были где-то в метрах 500 от них, и издали было непонятно, где они точно выпадали. Я даю команду водителю — давай левую посадку прочесывай, а оператору-топогеодезисту — правую. Сам пошел непосредственно к вертолету. Подхожу и вижу, что лежит два человека. Живые. Конечно, повреждения есть, они с такой высоты упали. И переломы открытые и обгорели они", — рассказал Виктор Левонович.

Сначала военный спросил пилотов, сколько боекомплекта они отработали. Когда услышал, что всего половину, понял — времени очень мало.

“Их надо оттуда оттягивать. Мужички были по килограмм 900-100, тяжелые. И один более такой резвый, не так много у него было ранений. Он стал мне помогать. Подлетает потом еще один из этих трех вертолетов на эвакуацию, чтобы забрать раненых. Он стоял где-то метров 100 от горящего. Для меня немного было дико, что экипаж не выходил и не помогал нам. Как мне потом объяснили, нельзя им выходить, потому что не дай бог с ними что-нибудь случится. Мы погрузили раненых в вертолет и он улетел”, — рассказал Виктор Левонович.

Горящий вертолет / Фото: ТСН.ua

Сразу после того, как вертолет взлетел, начался вражеский обстрел — прилетали "Грады". Тогда военные выбежали из поля, сели в машину и поехали выполнять свои задачи дальше.

"Знаете, когда на твоих глазах это происходит, в первую очередь возникает желание помочь. Мы больше не виделись с этими пилотами. Я еще забрал их экипировку и шлем, валявшиеся у дороги, и отдал их волонтерам из Днепра. Обещали, что передадут, если найдут владельцев. В той ситуации для меня герой был один из экипажа, который за штурвалом сидел и поднял вертолет. Мне эти два говорили: если бы он этого не сделал, мы бы не выпрыгнули и были бы все мертвы. А тот спас их жизнь двум людям, а сам погиб, сгорел живьем", — рассказал Виктор Левонович.

Горящий вертолет / Фото: ТСН.ua

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭКСКЛЮЗИВНАЯ история спасения пилотов подбитого вертолета! Спасали под градами и огнем!

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