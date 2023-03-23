Спасало чудо: жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как смогли сохранить жизнь

В трагедии одного человека не смогли спасти после получения травм.

В Запорожье поздно вечером завершили поисково-спасательные работы у многоэтажек, куда попала одна из российских ракет. По данным полиции, там погиб один человек, 34 пострадало, среди них трое детей. В настоящее время в больнице находятся 29 человек. В общей сложности накануне по Запорожью россияне выпустили по городу шесть ракет, говорится в ТСН.

Ракетный удар по многоэтажкам зафиксировали камеры видеонаблюдения. После попадания начался пожар. “Я не знаю, что с нами было. Мы кричали страшное, потому что непонятно было! Все сыпалось на нас и стекло падало”, — рассказывает жительница дома Надежда.

Сразу две девятиэтажки изуродованы взрывом, стены просто разбили. Спасателям удалось спасти шесть человек, которые не могли выйти сами. “Были или испуганы, не хотели выходить, хотя помещение было уже задымлено. Мы нашли четырех гражданских, не ходящих. Они не были травмированы. Просто были не ходячие. Они наглотались дыма”, — отмечает командир добровольческо-спасательного подразделения Иван Здоровец.

33 человека пострадали из-за этого ракетного удара. Несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших спасти не смогли. “От травм, несовместимых с жизнью, одна женщина скончалась в больнице. Удар пришел именно в ее квартиру”, — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Среди пострадавших – трое детей. У двух сестричек контузия, еще у одного мальчика отравление угарным газом.

Выжили чудом, рассказывают жильцы домов. У Сергея порезы по всему телу, но ребенка смог вынести сам. “На теле, и на ногах, и на руке. Позашивали уже все, все нормально. Жив! Как только прилетело, схватил ребенка и бежал, когда все на голову сыпалось”, — говорит он.

Весь дом разбит, показывает пани Мария, которая именно перед ударом решила пойти с маленькими дочками на прогулку. “Нам повезло. Мы с детьми за полчаса вышли просто погулять. Как говорится, Бог отвел. Просто все трясется”, — говорит женщина.

Ее же соседка пряталась в машине вместе с детьми, именно делали школьную контрольную, когда их засыпало обломками. "Если бы не машина, хана бы нам было", — уверена она.

Спасатели обследовали изуродованные этажи и выносили испуганных животных. Переживают за любимцев, а не вещи, признаются жители.

Во всех близлежащих домах повыбивало стекла и срывало балконы. Жители изуродованных домов пытаются спасти имущество, а правоохранители собирают смертоносное железо россиян.

Судьба этих домов пока неизвестна. “Будет создана комиссия. Соответственно обращение по проектному институту и будет решено относительно дальнейшего – либо разрушения, либо восстановления. Скорее – восстановление”, — заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Кроме этих многоэтажек, россияне нанесли еще несколько ракетных ударов по гражданским объектам, повредили СТО и склады. И ранили там ранили двух человек.

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