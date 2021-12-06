"Спасатель говорил, что это конец": отчаянные украинки во время отдыха в Египте реанимировали утопленника

"Спасатель говорил, что это конец": отчаянные украинки во время отдыха в Египте реанимировали утопленника

Наталья и Антонина работают в отделении интенсивной терапии Института рака.

Украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в египетском Шарме Эль Шейх. Реанимационные меры они не прекращали даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец и не имеет смысла продолжать.

О фантастической истории спасения – 6 декабря речь идет в сюжете ТСН.19:30.

Сергей пошел нырять в маске, но не вернулся. На понтон на пляже четырехзвездочного отеля, где в то время загорали женщины, уже вытащили его бездыханное тело.

Среди трех десятков людей, собравшихся вокруг утопленника — не растерялись только они. Наташа делала искусственное дыхание, Антонина переворачивала и выстукивала воду. А вот, чтобы качать сердце, нужна была мужская сила. Медсестры показали крепкому дайверу, что делать и корректировали его движения.

В какой-то момент местный спасатель начал убеждать, что шансов на спасение нет — надо останавливаться.

Но их упорство стало решающим. Медсестры продолжали сердечно-легочную реанимацию, потому что по протоколу нельзя останавливаться в течение 40 минут. На 20-й минуте им удалось завести сердце, восстановить пульс и дыхание.

Еще 4 дня Сергей провел в больнице Египта и вернулся в свою обычную жизнь в Минске. Своих спасительниц он разыскал уже из Белоруссии.

Новости мира: на отдыхе в Египте медсестры-украинки спасли белоруса

У них в реанимации такое правило – никогда не сдаваться, даже если пациент чрезвычайно тяжел, а ситуация безнадежна. За то, что не изменили этому правилу и на отдыхе – медсестер приветствуют и в коллективе.

А вот Сергей празднует 51 день рождения, которого могло и не быть. Мужчина признается, что кардинально пересмотрел свое отношение к жизни и каждый день теперь воспринимает как подарок судьбы.

Напомним:

Украинский медик-пограничник Игорь Манкевич во время отдыха в Египте спас своего коллегу, который едва не утонул в Красном море. Муж зацепился за канат и около пяти минут пробыл под водой.

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