Спасатель станет крестным отцом: история чудом спасенной семьи после ракетного удара в Запорожье

Анна Куприенко, чудом выжившая после ракетного удара по пятиэтажке в Запорожье, пришла к спасателям поблагодарить за не только собственную жизнь, но и жизнь мужчины, будущего ребенка и даже собачку. Больше спасенная женщина попросила, чтобы спасатель стал крестным отцом для ее будущего малыша.

О встрече женщины с удивительными и удивительное спасение — в сюжет ТСН.

Впервые с той жуткий ночи женщина наконец-то встречается со своими спасателями. "Спасибо! Спасибо! Мы с мужем так кричали. Вы нас услышали. Это такое чудо", — вспоминает она.

Мать беременной не сдерживает слез: "Если есть боги в этом мире, то — это вы. Я умоляла. Я так молила. Я так за вас молилась! Это материнское сердце. Я чувствовала, что все будет хорошо. Спасибо вам".

Анна рада наконец-то разглядеть своих спасителей. Признается, что их лица в ту ночь не запомнили, а только руку и голос. Три часа под завалами после ракетного удара. На кадрах видно, как ее спускают по автолестнице с четвертого этажа. Впоследствии спасли раненого мужчину. А через двое суток после ракетного удара, когда уже и не надеялись, под завалами нашли живую Миру — французского бульдога.

Муж с беременной женой спали, когда россияне начали бить ракетой С-300 по жилому дому 2 марта. Тогда погибли 13 человек. Семью Анны удалось извлечь из-под завалов. Теперь от квартиры семьи теперь почти ничего не осталось.

"Мы побежали в ванную, но не добежали, потому что раздался второй взрыв. Нас отбросило в маленький коридорчик. Сразу засыпало бетоном. Ванной там не было. Там просто дыра вниз", — вспоминает спасенная Анна Куприенко.

Это была настоящая ловушка, вспоминают спасатели, которые с первых минут после удара пытались найти под завалами людей. "Со всех сторон они были зажаты этими обломками. Двинить их нельзя было потому, что стены и все остальное уже трещало. В любой момент могло произойти разрушение, обвал, завал", — говорит руководитель второй пожарно-спасательной части Павел Бузовский.

Они вручную между плитами копали проход, чтобы вытащить супругов. "Когда мы уже первую Аню достали, стена уже отошла сантиметров на семь. В тот момент уже я установил распорки, чтобы поддерживать плиту. Если бы я этого не сделал, пожалуй, там бы и остались вместе", — вспоминает начальник караула пожарной части Антон. Болотный.

Мужчину Анны – Юрия – ныне спасают врачи. У него разбита рука, требующая сложного лечения. Несмотря на пережитое, с женщиной и ее будущим малышом все хорошо, успокаивают медики.

Женщина в очередной раз благодарит своих спасателей за избранные жизни. Потеряв дом, пока живет у мамы и ждет победы, выздоровления мужчины и рождения малыша, который носит под сердцем.

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