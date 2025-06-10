Спасатель в первые дни войны отказался от службы в ГСЧС: его судили и наказали

В Киеве судили экс-спасателя / © pixabay.com

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В Киеве к 2 годам испытательного срока приговорили бывшего спасателя, который в первые дни войны отказался от службы в ГСЧС Украины.

Об этом говорится в приговоре Святошинского райсуда г. Киева.

По данным суда, мужчина в 2018 году начал работать в ГСЧС Украины. Он 22 февраля 2022 года подал рапорт с просьбой уволить его со службы.

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«Пожарный-спасатель 9-ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве прибыл в Святошинское РУ ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и сообщил, что не желает в дальнейшем проходить службу в органах и подразделениях ГСЧС Украины и подал рапорт с просьбой уволить его за систематическое невыполнение им условий контракта, в котором указал, что не желает выполнять условия контракта службы гражданской защиты и требования Положения о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава», — говорится в материалах дела.

Свои действия мужчина аргументировал «потерей интереса к профессии». В материалах суда говорится, что «от 28.02.2022 и в дальнейшем в нарушение нормативно-правовых актов, действуя умышленно, в условиях особого периода, связанного с объявлением военного положения, без разрешения непосредственного руководителя и без уважительных причин уклонился от прохождения службы гражданской защиты».

Во время досудебного расследования мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором. Суд утвердил документ и признал бывшего спасателя виновным по ст. 336-1 УК Украины и приговорил его к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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