Спасатели 7 часов тушили супермаркет в Херсоне после попадания: город под ежедневным ударом

Враг обстреливал Хесонщину и областной центр — полсотни раз в сутки. Есть погибшие и раненые, оккупанты целят прямо в жилые дома. Снаряды разбивают целые этажи и попадают в строительные супермаркеты. Один из таких сгорел после попадания "Градов", оккупанты терроризируют Херсон и все сильнее, говорится в ТСН.

Нина Михайловна и Петр Иванович вышли из дома в магазин и обстреляли их на улице. 152 двухмиллиметрового снаряда залетел прямо в их квартиру на 7 этаже. "Больше всего разрушило кухню, в квартире оставаться нельзя, коммуникации перебиты, вода текла, затопило всю квартиру", — рассказывает хозяйка.

Теперь они без жилья и на улице, думают, где ночевать и как жить дальше. Каждые сутки оккупанты расстреливают Херсон тяжелыми калибрами. “В этот район был прилет на угол дома, с той стороны дома были, думали, что защищены домами. Впервые во двор на угол детской площадки", — рассказывает херсонец Игорь.

Два снаряда упали утром прямо во дворе многоэтажек на детскую площадку. Просто чудом никто не погиб. Взрывной волной и занозами побило все вокруг — и бетонные стены и стекла. Игорь сидел на кухне, когда на него посыпалось стекло. "Я как раз завтракал на этом месте, сидел во дворе, раздался взрыв, когда очнувшийся осколок вынул, пролетело над ухом... Второй день рождения", — убежден мужчина.

Несмотря на просьбы городских властей, эвакуироваться, люди выезжают неохотно. В домах еще остаются жители, просто на свой страх и риск выживающие под бесконечными обстрелами.

Каждый день и ночью где-то в городе горят и уничтожаются дома и частные предприятия, погибают люди. Оккупанты просто терроризируют местных, чтобы те бросали свои дома и выезжали. На окраине Херсона догорает строительный супермаркет, спасатели более 7 часов рискуя жизнью тушили пожар. “Очень серьезные разрушения получил этот объект, возник массивный пожар на тушение, к которому было привлечено 9 единиц техники и около сорока спасателей. Сложности заключались в том, что приходилось работать в условиях повторных обстрелов”, — говорят спасатели.

Все торговые площади в маркете сгорели с товаром, спасти удалось немного. Люди еще до утра работу ее просто потеряли. Никто не думает, куда прилетит завтра или послезавтра, число обстрелов города и окрестностей только растет.

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