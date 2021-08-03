Спасатели эвакуируют население и туристов: в Европе продолжают ликвидировать масштабные пожары

В Европе продолжают ликвидировать масштабные пожары.

Европа в огне. Сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Массовая эвакуации туристов и местных, десятки уничтоженных зданий и пострадавшие от огня люди.

Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Работают и днем, и ночью. Турецкие пожарные не прекращают заливать водой лесные пожары. Укротить пламя — пытаются четыре тысячи профессионалов. В некоторых районах это удается, а вот иногда — продолжается эвакуация. Вывозят как туристов — так и целые населенные пункты. Это пожарище ранее было анатолийским поселком Калемлер.

"Я родился здесь, мне 63 года и впервые в жизни я вижу такие пожары! Видите, трактор сгорел? Хорошо бы, если бы я мог спасти оборудования! Но я смог только натянуть штаны, и выбежать, не думая ни о чем другом!", — говорит местный житель.

Новости мира: в нескольких европейских странах не утихают сильные лесные пожары

Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии. Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир. Горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается. Пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения. Однако, пока необходимости эвакуировать людей власть не видит.

"Мы спасли несколько десятков домов, однако, в этом регионе сгорело многие другие — это были передовые рубежи, пострадавшие во время пожара", — говорит руководитель болгарской пожарной части Светослав Георгиев.

Так бессонную для десятков пожарных и волонтеров ночь описывает руководитель болгарской пожарной части. Пылает в самой горячей точке — на юге страны. Стихия не только уничтожила здания, но и заставила охвачены огнем деревья падать на дорогу, усложнив этим еще и автомобильное сообщение в поврежденном регионе.

А это — уже последствия пожаров на юге Италии. Там счет спасательных операций идет на сотни. От сюда вывозят туристов и местное население из опасных зон.

Тогда как в Греции, которая ранее также пострадала от огня, сейчас царит рекордная жара. В некоторых регионах сегодня прогнозируют температуру выше 47 градусов. Местные и туристы спасаются на пляжах и у фонтанов. А пользователи сетей выкладывают видео, как за считанные мгновения на раскаленном асфальте жарится яичница.

Напомним, юг Европы охватили масштабные пожары. В Греции — за последние сутки вспыхнули 50 новых пожаров. В больницах — 16 человек, уничтожены десятки зданий.

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