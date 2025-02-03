Спасатели из Киевщины "зажгли" ТikTok: что они сделали (фото, видео)

Спасатели из Борисполя сняли на видео свои танцы и опубликовали в ТikTok. Они рассказали, зачем это сделали.

Бориспольские пожарные собирают просмотры за счет танцев. Делают они это между выполнением своих непосредственных обязанностей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Бориспольские спасатели никогда не учились танцевать, их движения – это импровизация. Евгений Заец и Алексей Могилян воспроизводят часть танца, который стал популярным в соцсетях. В руках рабочие инструменты. Но это только на видео все так просто и легко. Наше интервью прерывается сигналом тревоги. У спасателей есть 30 секунд для того, чтобы отправиться на вызов.

"Ехать на пожар не сложно, страшно найти человека, которого ты не успел спасти", – говорит Алексей Могилян.

Спасатели Евгений Заец и Алексей Могилян стали популярны в соцсетях

Алексей Могилян только полгода на службе. Пришел сюда по окончании вуза. Стать спасателем, говорит, это сознательное решение. А не юношеская романтика. Ребята говорят, что работа у них непредсказуемая. А из-за российских обстрелов к обязательной комплектации добавились бронежилеты. Это если придется тушить пожар во время воздушной тревоги.

Руководителю управления танцы личного состава пришлись по душе. Говорит, и спасателям утешение, да и службу надо популяризировать. Даже таким образом.

Похожие флешмобы популяризации своей профессии - первыми в мире ввели австралийские пожарные. Уже несколько лет подряд они печатают календари с обнаженными торсами. А деньги от продаж направляют на благотворительность.

Видео бориспольских спасателей

Это подхватили и полтавские спасатели. Бориспольские – не стали копировать и начали танцевать. Говорят, что они тоже готовы к большему.

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