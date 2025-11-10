Спасатели не успели вовремя приехать на пожар: на Ровненщине шокированы состоянием дороги

Дорога на Ровенщине / © ТСН

В селе Кононичи Ровненской области возмущены из-за состояния дороги. Люди говорят, что из-за этого к ним долго едут пожарные или медики.

За ремонт дороги государственного значения, утверждают, им обещали взяться еще летом и по сей день ни одной ямы не залатали.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

В селе вспыхнул дом военнослужащего. Пока спасатель ехали, местные пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. От полного уничтожения спасли несколько комнат. Крыша успела выгореть.

Александр защищает Украину. Отпустили на несколько дней домой, хоть накрыть дом, чтобы дождем не залило.

Жену и детей к себе приняли жить родственники. Уверены, если бы спасатели могли приехать быстрее, таких последствий не было. Ирина говорит, сама трижды звонила. Они все были в пути.

Люди говорят, что дорога государственного значения, которая ведет к их селу вся в ямах.

Ведет дорога в село Каноничи из бывшего райцентра. С этим путем у каждого своя история, в частности то, что скорая ехала более 20 минут.

Погибшего на фронте сына Ирины Исмаиловой тоже везли по этой дороге.

«Я вспоминаю и мне болит оно. Держалась за дверь, чтобы этот гроб не выскочил из машины», — говорит она.

Женщина говорит, тяжело говорить, потому что еще на той дороге на скутере еще и ее дочь травмировалась. Говорит, люди мимо проезжали и подняли. А то, что здешние водители постоянные клиенты автосервисов, говорят, и говорить нечего.

Люди писали письма, просятся на приемы. В то же время сельский голова говорит, тоже обращался к областному руководству.

«Определили действительно, что состояние дороги таково, что требует немедленного ремонта и было обещано найти пути, как сделать ремонт этой дороги. Обещалось в июле начать», — говорит Виктор Семчук.

В профильной службе говорят, финансы ограничены, а есть и более приоритетные дороги. Утверждают, еще раньше предлагали громаде усилия объединить, а те, мол, долго тянули.

«В начале сентября община обратилась, что готова выделить 300 тысяч гривен на софинансирование, к которым мы добавили втрое больше», — говорит заместитель руководителя Службы восстановления и развития инфраструктуры Ровненской области Дмитрий Леонтиюк.

С тех пор трижды объявляли тендер и подрядчиков не нашлось. Объявлять тендер еще — смысла нет. Конец года на носу. И все же говорят, по возможности что-то таки подлатают.

На какие-то серьезные ремонты этой дороги можно будет рассчитывать разве уже в 2026. Если будут деньги и то же софинансирование с обществом.

