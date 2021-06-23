Спасатели рассказали о поисках отца утонувших в Киеве девочек и посоветовали, как помочь утопающему

Семью отнесло от берега. Пятилетняя девочка с 10-летней сестрой погибли, а их отца ищут уже три дня.

С начала года в Украине утонули около полутысячи человек, и их количество растет чуть ли не ежедневно. Спасатели призывают отдыхающих не пренебрегать правилами безопасности. А еще — не прекращают искать тело отца утонувших в Киевском море девочек.

О том, как помочь тому, кто идет на дно, 23 июня говорится в сюжете ТСН 19:30.

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Супруги с двумя дочерьми плавали в Киевском море на надувных матрасах, когда ветер отогнал их от берега. Женщина чудом спаслась, а пятилетняя девочка умерла в карете скорой помощи. Ее 10-летнюю сестру нашли 22 июня почти в 10 километрах от места трагедии.

"При такой темпаратуре воздуха и воды тело быстро поднимается на поверхность", — отмечает спасатель Михаил Гордейчук.

По его словам, во время поисков отца и дочери менее чем за час вместе с коллегами помог еще нескольким опрометчивым отдыхающим, в частности рыболову и семье, которую также начало относить на лодках от берега.

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Снежана — одна из тех, о ком рассказал Михаил. Вместе с мамой и ее знакомой девочка накануне каталась на лодке, когда волны отнесли компанию примерно на три-четыре километра от берега.

Папа Снежаны вместе с другом пытался помочь, но доплыть так далеко им было не под силу, поэтому вызвали спасателей. Пока ждали, у маленькой Снежаны не выдержали нервы — девочка шлепнулась в воду. И если бы не спасательный жилет, который папа предусмотрительно надел на дочь, — могла случиться беда.



Спасатели снова и снова призывают отдыхающих быть осторожными. Потому что с начала года 444 человека уже утонули. 46 из них — дети.

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"Если вы не умеете плавать, не надо (самостоятельно спасать утопающих. — Ред.), так как может из одного критического пловца, как мы это говорим, стать 2 критических", — указывают чрезвычайники и советуют звать лайфгардов, которые есть на каждом официальном пляже.



Однако, добавляют, если плаваете хорошо, а рядом — никого, то попробовать помочь можно самостоятельно. Главное — оплыть потерпевшего сзади, чтобы не потянул на дно.



"Касаетесь его за плечо, другую руку вы сгибаете в кисти, тем самым пережимая на себя, и начинаете транспортировать его спиной к берегу", — отмечают спасатели и напоминают о необходимости поддерживать подбородок, чтобы не нахвататься воды.

Уже на берегу нужно убедиться, что человек дышит и обязательно вызвать скорую.



Тем временем спасатели прочесывают акваторию Киевского моря в поисках отца двух погибших девочек. Работу им осложняют погодные условия и волны, высота которых иногда достигает почти метра.



А совсем рядом от места, где нашли тело старшей дочери, двое мужчин ловят раков. На вопросы отвечают неохотно. Говорят, утопиться не боятся. Спасатели же только разводят руками: на таких никакие уговоры не действуют.

Новости Украины: как спасти человека, который уходит под воду

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