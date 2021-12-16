Спасатели разработали приложение для путешественников, идущих в горы: как оно работает

Спасатели разработали приложение для путешественников, идущих в горы: как оно работает

Приложение поможет спасателям оперативно найти туристов, попавших в беду.

ГСЧС в Ивано-Франковской области разработала мобильное приложение для туристов, которые в Карпатах идут в горы. С его помощью путешественники смогут оперативно связаться со спасателями в случае опасности. Приложение сможет оперативно передать работникам ГСЧС точные координаты туристов.

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Об этом 16 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.

Как работает приложение

Теперь, чтобы сообщить спасателям об опасности, туристам понадобятся считанные секунды — два клика в смартфоне и сообщение с призывом о помощи поступит в ГСЧС. Приложение формирует его автоматически. Там будут отображаться время, дата, точные координаты и заряд батареи.

Плохая мобильная связь в горах – не проблема. Пусть и не мгновенно, но сообщение к спасателям все равно дойдет. Ведь заблудившийся путешественник, ища дорогу, не стоит на месте, поэтому непременно хоть на секунду попадет в зону покрытия.

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Скачать приложение можно на сайте ГСЧС в Ивано-Франковской области

Руководитель ОО "Туристическое общество "Карпатские тропы" Александр Бурсанов говорит, что это приложение действительно будет спасать жизни. Он добавляет, что недавно из-за отсутствия возможности сообщить свои координаты в горах погиб его друг.

Такие приложения уже давно работают за границей. Однако в Украине такой первый. На его разработку ушел почти год. Скачать его можно только с сайта ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковской области она на 100% работает. Также частичное покрытие есть и в Закарпатской области", — говорит начальник ГСЧС Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Туристов призывают регистрироваться в приложении перед походом в горы

Теперь горным спасателям остается рассчитывать только на сознание путешественников. Чтобы те легкомысленно не пренебрегали мобильным приложением и прежде, чем отправляться в горы, регистрировались в нем. Ведь только на Прикарпатье в этом году горным спасателям пришлось оказывать помощь двум сотням заблудившихся и травмированных путешественников.

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