Спасателям пришлось ликвидировать утечку масел после аварии маршруток и микроавтобуса на трассе из Борисполя

В аварии 4 человека получили различные повреждения.

Огромную пробку на трассе Борисполь-Киев спровоцировала авария сразу двух маршруток и микроавтобуса. Однако на данный момент трассу разблокировали.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Антон Страшко с происшествия.

Один из автомобилей пришлось толкать к обочине, он не на ходу. Все произошло вблизи аэропорта Борисполь в направлении Киева. Как рассказывает один из участников аварии, он притормозил перед другой небольшой аварией. В это время позади притормозил водитель одной из маршруток, но еще одна маршрутка, которая ехала из другой области, затормозить не успела и вогналась в маршрутку впереди, а та уже по инерции тоже въехала в авто впереди.

В первом микроавтобусе были водитель и пассажир, а вот в двух маршрутках позади было больше людей. Из них сразу 4 человека обратились за медицинской помощью – им от 19 до 40 лет. Как отметили в полиции, угрозы их жизням нет.

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Прибавилось работы и спасателям, после аварии произошла утечка автомобильных жидкостей. Поэтому им пришлось сперва засыпать трассу, а потом и смывать разлив.

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