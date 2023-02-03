Спасают жизнь и на работе, и вне ее: ГСЧСовцы массово донатят кровь, есть среди них рекордсмены

Приблизительно половина тех, кто один раз поделился кровью, снова и снова возвращаются на станцию переливания.

В Одессе почти полсотни работников ГСЧС пополнили стратегический запас банка крови. Акции массового донорства спасатели устраивают несколько раз в год, а отдельные сотрудники – приходят на станцию переливания крови гораздо чаще. Есть среди них и рекордсмены, которые сдавали кровь более 40 раз, говорится в ТСН.

Спасают жизнь и на работе, и вне ее, а вполне возможно кого-то и дважды — сначала вытаскивают из огня или из-под завалов после обстрела, а затем дают свою кровь. “Кто-то болеет сейчас, идет война, ребятам тоже она нужна. Раненые идут тяжелые и кровь может быть в большом количестве. Все люди, которые не на передовой, могут также участвовать в этом сражении, могут прийти в центр сдачи крови и сдать эту кровь”, — убежден донор Денис Воронин.

Запасы крови во всех больницах нуждаются в постоянном пополнении, поэтому сотрудники ГСЧС время от времени устраивают акции массового донорства.

Чтобы охватить как можно больше людей – специалисты центра выезжают на предприятия или в большие жилые массивы. Делают все возможное во избежание дефицита стратегических запасов важных компонентов. Несмотря на то, что многие потенциальные доноры уехали за границу или воюют. «Мы полностью обеспечили в полном объеме лечебные учреждения, которые оказывают медицинскую помощь нашим вооруженным силам. Мы гордимся тем, что у нас есть командиры, которые нам звонят и говорят, что Михаил Петрович ваша кровь спасла сегодня моих пять бойцов”, — говорит генеральный директор “Одесской областной станции переливания крови” Михаил Бартко.

Приблизительно половина тех, кто один раз поделился кровью, снова и снова возвращаются на станцию переливания. Максим не работает в ГСЧС, но присоединился, когда услышал об акции от знакомого спасателя. Кровь сдает впервые, но уверен, что не в последний раз. “Это всегда было важно, а сейчас это важнее, чем когда-либо и кровь нужна не только военным, но и раненым гражданским. Не бойтесь, сдавайте это хорошее дело”, — говорит он.

Чрезвычайники отмечают, что к спасению жизней может приобщиться каждый.

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