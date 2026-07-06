Спасение 45 тысяч раненых, легендарная "Троя" и первый аудит: известный батальон отмечает 12-летие

«Госпитальеры» / © ТСН

Реклама

Раненых спасет добровольческий батальон «Госпитальеры». За всё время своего существования подразделение стало легендой. Сегодня ему исполняется 12 лет. Он возник в самом начале российско-украинской войны на Донбассе, когда фронтовой медицины в стране практически не существовало.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Работа «Госпильеров»: что известно

Автоколонна формируется на окраинах столицы. Экипажи в основном прибыли прямо с линии фронта и уже совсем скоро сразу же вернутся обратно на передовую. Некоторые автомобили прострелены или испещрены вражескими осколками.

Реклама

Вот эта машина — с полностью разбитым лобовым стеклом. Во время последнего массированного ракетного обстрела столицы она непрерывно вывозила раненых из Дарницкого района. Парамедики признаются: «Нет времени ремонтировать машины, всё время находимся на ротации, постоянно помогаем».

Во главе этого грандиозного автопробега едет настоящий раритет — автомобиль по кличке «Троя».

Ирина Маркевич, корреспондент ТСН: «Это первый стабилизационный пункт на колесах. Это самая первая машина „Госпитальеров“ — ей уже более 12 лет. И именно здесь спасали первых раненых в российско-украинской войне».

Тогда, в 2014 году, в Украине вообще не было системной фронтовой медицины. Волонтеры и добровольцы учились всему сами, непосредственно в боевых условиях, и именно так зародился легендарный добровольческий медицинский батальон.

Реклама

«Мама Люда» и история первых добровольцев

Многолетняя история батальона — это, прежде всего, судьбы его преданных своему делу медиков.

Людмила Гаюк, фельдшер медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры»: «Привезли эту машину, и мой муж первым на ней работал. Мы были первыми, когда „Госпитальеры“ только начинали свою деятельность — нас тогда было всего 30 человек».

Людмила, известная фельдшерша с позывным «мама Люда», вместе со своим мужем посвятила подразделению много лет своей жизни. Она — акушерка, он — гинеколог в гражданской жизни. До 2018 года они регулярно выезжали на сложные фронтовые ротации, успешно эвакуируя раненых из самых горячих точек Донецкой области.

Затем Людмила серьезно заболела и оказалась в больнице с инсультом, а ее 84-летний муж скончался от тяжелого онкологического заболевания. Однако, когда началась полномасштабная война, «мама Люда» официально вступила в ряды ВСУ, но сердцем навсегда осталась госпитальеркой: «„Госпитальеры“ — это как вторая семья».

Реклама

Тем временем по улицам города проходит масштабный автопробег из 50 машин. Под громкие звуки сирен колонна торжественно выезжает на Майдан Независимости. И именно первый автомобиль батальона — легендарная «Троя» — гордо возглавляет это шествие.

45 тысяч спасённых жизней и тяжелые потери

На протяжении всех 12 лет главная и неизменная задача «Госпитальеров» — это быстрая эвакуация раненых бойцов с самых опасных участков передовой. За 12 лет медицинский батальон потерял 39 своих отважных собратьев и сестёр. Но ценой их жизней и ежедневных сверхусилий всего подразделения было спасено 45 тысяч раненых военнослужащих.

Яна Зинкевич, командир добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры»: «К 2022 году у нас было 2 тысячи раненых, а в последующие годы полномасштабной войны — 43 тысячи. Война не заканчивается, нет чётких ориентиров, что она вот-вот закончится. Надо быть реалистами, надо постоянно готовиться. Если мы выстояли в 2022 году — мы обязательно добьемся нашей победы».

Сейчас большое сообщество «Госпитальеров» насчитывает уже 2 тысячи человек. Это профессионально подготовленные парамедики, способные эффективно работать в экстремальных боевых условиях. Среди опытных добровольцев журналисты замечают Алену — она хрупкая и выглядит как школьница. Уже после знакомства мы узнаем, что девушка попала в подразделение действительно в школьном возрасте — в 16 лет.

Реклама

Алена, волонтер батальона «Госпитальеры»: «Я попала с папой на праздник „Госпитальеров“ год назад, попросилась к ним. Стала волонтером и с тех пор помогаю. На ротацию пока не езжу, нет, но очень-очень хочу. В следующем году мне уже исполнится 18, и я буду ездить».

В 13 лет, в самом начале полномасштабного вторжения, мама вывезла Алену во Францию. Но девушка всё время твёрдо заявляла, что обязательно вернётся в Украину и будет помогать брату и отцу — они стали «Госпитальерами» с 2022 года. Тогда Алексей Туловский был студентом и параллельно работал врачом в скорой помощи. Сейчас он уже интерн-хирург.

Алексей Туловский, интерн-хирург, парамедик батальона «Госпитальеры»: «Когда оккупанты отступили от Киева, у меня возникло огромное желание делать больше. Я пошёл в „Госпитальеры“, а потом привлек к этому своего отца. Я — медик, он — супермеханик, у нас получился классный тандем».

Отец и сын, а также врач-кардиолог из Львова — вот их постоянная, слаженная команда. Алексей вспоминает: «Она прошла Покровск, Межову — где нас только не носило». Теперь на боевую эвакуацию рвётся и юная Алена: «Родители сначала были категорически против, но я её поддержал, если честно».

Реклама

Результаты первого аудита и новое направление

Для медицинского батальона этот год оказался очень сложным — «Госпитальеры» оказались в центре громкого публичного скандала из-за обвинений в отсутствии четкой отчетности о благотворительных сборах. Командир Яна Зинкевич отмечает, что они полностью пересмотрели свои принципы отчетности и официально провели первый аудит.

Яна Зинкевич, командир добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры»: «Провели первую проверку закупок базы, она завершилась успешно, никаких нарушений выявлено не было. Это было тяжелое испытание, но мы должны становиться сильнее».

«Госпитальеры», в частности, видят своё будущее и в новом важном направлении. В настоящее время подразделение активно готовится к открытию своего первого крупного реабилитационного центра для тяжело пострадавших с тяжелыми черепно-мозговыми и спинальными травмами. Ведь качественной, профессиональной реабилитации именно таких сложных раненых бойцов в Украине сейчас крайне не хватает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 6 ИЮЛЯ | ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК для Киева: число погибших РАСТЕТ! Массовые ЗАДЕРЖКИ ПОЕЗДОВ

Реклама

Новости партнеров