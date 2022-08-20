Спасение братьев из Сергеевки: история мальчиков, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмы

Львовские медики почти два месяца спасают 8-летнего Якова и 14-летнего Владимира из Одесской области.

1 июля в их дом в Сергеевке прилетела ракета. Мама и отчим погибли сразу. Дети получили тяжелые травмы. У младшего Якова случился инсульт. Шанс на выздоровление был мизерный, но мальчик пришел в себя и начал разговаривать.

Как сейчас держатся братья, 20 августа в сюжете ТСН рассказала корреспондентка Маричка Кужик.

Сине-желтые шарики в палате — подарок ребятам за то, что, несмотря на боль, они выполняют все указания врачей. 8-летний Яков и 14-летний Володя из Сергеевки в Одесской области. 1 июля российская ракета попала в их дом. Спасатели доставали ребят из-под завалов, рассказывает Евгения, двоюродная сестра детей, примчавшаяся к ним из Польши.

"Было 2 прилета, 1 пошел на туристическую базу отдыха, а вторым ударом попала в жилой дом. Там я выросла. У 14-летнего Володи была черепно-мозговая травма и перелом руки. Она до сих пор малоподвижен. На лице следы от осколков", — говорит Евгения Сандраст, двоюродная сестра ребят.

Но самые тяжелые ранения получил 8-летний Яков.

"Разрезало куском чего-то главную артерию на шее и когда ее пережимали, чтобы остановить кровотечение, пережали надолго и отмерла правая часть мозга. Из-за этого был глубокий инсульт. И обездвижены совсем две нога и ручка", — вспоминает Евгения.

"Если бы это было доминирующее полушарие, он бы никогда уже не разговаривал и, возможно, не пришел в сознание. Учитывая, что это не доминирующее полушарие, он имеет слабости в конечностях", — объясняет заведующий отделением нейрохирургии больницы Святого Николая первого медобъединения Львова Михаил Ловга.

Несмотря на безумную боль, Яков заново учится ходить, чтобы показать его достижения Евгения вместе с врачом одевают манжет на ногу парня. И вот они – первые шаги. Яков идет сам и поддерживает его врач.

"Невероятный результат. Потому что это был глубокий паралич. И то, что он сам может сейчас сесть и пытается делать уже первые шаги, это невероятное достижение", — отмечает физический терапевт больницы Святого Николая Сергей Худа.

Евгения взяла ребят под опеку. Говорит, с Яковом, скучающим по любимой лепке и конструктору, сейчас немного тяжело. А вот Володя – очень повзрослел.

Впереди у ребят продолжительная реабилитация. Вместе с сестрой они отправляются в Австрию, где их уже ждут врачи.