Спасение для семилетнего мальчика с тяжелыми травмами пришло с неба

Спасение для семилетнего мальчика с тяжелыми травмами пришло с неба

Благодаря проекту по аэромедицинской эвакуации Киевской спасены уже пять жизней.

Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации, который стартовал в Киевской области, уже приносит первые оптимистичные результаты. Новые современные вертолеты Нацполиции с медицинским оборудованием вместе с бригадами экстренной медицинской помощи ежедневно выполняют полеты для помощи тяжелым больным. Сегодня благодаря пилотам и медикам был спасен семилетний мальчик, который получил тяжелые травмы шеи и головы.

Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Между киевских высоток пилот вертолета осторожно сажает авиамашину на поле столичного стадиона "Старт". На его борту — тяжелый пациент.

Как рассказал медик Святослав Космач, на ребенка упала металлическая балка. У мальчика сломано бедро, тупая травма шеи, гематома на голове. "Травма шеи с такой гематомой — это опасно", — объясняет врач.

Завершающий этап спасательной операции — семилетнего мальчика перегружают в карету скорой помощи и везут в Охматдет. Теперь он под наблюдением столичных врачей, которые говорят, что угрозы жизни пациента нет. Оперативность предоставляемой помощи сыграла в этом не последнюю роль.

Ребенка доставили из села Кодра Макаровского района — в 80 километрах от столицы. В карете скорой пришлось бы трястись два часа. Пилоты справились за 20 минут. Самое сложное в таких случаях найти место для приземления. Как рассказывает пилот Антон Михайлюк, пришлось сажать вертолет прямо на огородах.

Это уже пятая спасенную жизнь с помощью вертолетов. Первым пациентом стал велосипедист с Яготина. Мужчина неудачно упал и получил тяжелую травму головы. В столичных пробках карета "скорой" могла бы не успеть доставить мужчину в больницу живым.

Святослав Космач уже вторую неделю работает в аэродинамической бригаде. До этого пять лет работал на "скорой". И разницу уже чувствует — вертолетом проще добраться до нужного места.

Среди неудобств — в вертолете меньше пространства, чем в автомобиле, двигаться в салоне надо медленно, чтобы не раскачивать авиаборт. Однако преимуществ значительно больше, в частности медицинская аппаратура вместе с пациентов не подпрыгивает до потолка на дорожных ямах.

Сейчас только один вертолет Нацполиции работает вместе с медиками для помощи тяжелобольным пациентам. Еще три — проходят сертификацию. До конца года Украина в целом получит десять современных французских аирбасов, поэтому, надо надеяться, количество спасенных бесспорно увеличится.

Новости Украины: в Киевской области благодаря аэромедицинской эвакуации спасли семилетнего мальчика

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку