Спасение двухлетнего Павлика со СMA: закарпатцы отказались от однодневного заработка

Мальчик с рождения страдает спинальной мышечной атрофией.
Закарпатцы отказались от однодневного заработка, чтобы спасти двухлетнего местного мальчика.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 8 декабря.
С рождения он страдает спинальной мышечной атрофией (SMA/СМА). Деньги жертвовали в рамках онлайн-акции "Один день для Павлика Мотычки". Денежные средства, заработанные за один день, присылали родителям мальчика анонимно.
В общей сложности поступило более 150 тысяч гривен. За все время лечения родителям уже удалось собрать полтора миллиона долларов, но это всего 60% от необходимой суммы.
Ребенок нуждается в самых дорогих лекарствах мира. Чтобы спасти мальчику жизнь, необходимо собрать еще 800 тысяч долларов.
"Очень много людей присоединилось, уже очень многие слышали о нашем Павлике. Они поддерживают нас и финансово, и организовывают разные ярмарки, акции, мероприятия, чтобы помочь нам спасти наше солнышко", — рассказывает мама мальчика Мария Мотычко.
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