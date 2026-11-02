Спасение из Олешков: Лубинец сделал заявление о количестве эвакуированных

Эвакуированные из оккупированных Олешков украинцы / © Associated Press

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию с эвакуацией граждан из оккупированных Олешков. По его словам, Киев и Москва не разглашают точное количество людей, выехавших на подконтрольную Украине территорию или в сторону РФ.

Об этом омбудсман рассказал в ответ на вопрос корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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Количество эвакуированных из Олешков не разглашается — почему

«Я подтверждаю, у нас в рамках наших договоренностей с российской стороной мы не обнародуем цифры, сколько граждан избрали для себя вернуться в Украину, сколько граждан выехали на территорию, которую контролирует Российская Федерация», — отметил Лубинец.

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Он призвал с пониманием отнестись к такому подходу и подчеркнул, что механизм, который удалось реализовать в Олешках, потенциально можно использовать и для спасения жителей других населенных пунктов, оказавшихся в аналогичных гуманитарных условиях.

«То есть у нас гуманитарная катастрофа не только в Олешках была. И на сегодня есть несколько населенных пунктов на территории Херсонской области, а также другие населенные пункты на территории других регионов Украины, где происходят активные боевые действия, фактически линия фронта. И потенциальный этот механизм открывает для нас новые возможности, как спасти наших граждан«, — объяснил омбудсман.

По словам Лубинца, принципиально важно обеспечить постоянный контроль за соблюдением достигнутых договоренностей. Именно поэтому ни украинская, ни российская стороны не будут обнародовать соответствующие показатели.

«Я очень не хочу, чтобы это превратилось в кто к кому больше поехал. Автоматически это не способствует объективности», — подчеркнул он.

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В то же время омбудсман обратил внимание на сообщения иностранных журналистов и отметил, что на их основе можно самостоятельно сделать выводы, не дожидаясь официальных статистических данных.

Напомним, благодаря успешной гуманитарной миссии и режиму тишины в Херсонской области 31 октября завершилась эвакуация сотен гражданских из Олешков, которые пересекли границу и находятся в безопасности. Операция состоялась при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а также при поддержке украинских властей и Лубинца. Он отметил, что эвакуировали всех желающих без каких-либо фильтраций или проверок. Среди спасенных — люди всех возрастов, в том числе 94-летний житель и маленькие дети, домашние животные. Эта миссия подарила надежду на использование этого механизма для спасения людей в будущем.

Мелания Трамп заявила, что во время успешной гуманитарной миссии из оккупированных Олешков при поддержке перемирия эвакуировали около 800 гражданских и доставили помощь. Жена американского лидера приветствовала сотрудничество Украины и России в этой операции и выразила надежду на достижение продолжительного мира.

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