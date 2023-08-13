Спасение от обстрелов: в Харьковской области люди массово покидают прифронтовые села

Люди бегут от российских бомб и снарядов целыми семьями вместе с домашними любимцами.

Более 200 человек уже удалось вывезти из прифронтовых сел Харьковщины. На четвертый день объявленной эвакуации желающих спастись от обстрелов стало больше. На горячие линии каждый день поступают десятки звонков. Те, кто еще накануне отказывался уезжать, сейчас бегут в Харьков семьями.

Об вынужденной эвакуации из-под обстрелов говорится в сюжете ТСН.

Жители сел Купянского района, которые последние 2 недели россияне накрывают огнем непрерывно, сначала буквально жили в подвалах, надеясь, что со временем станет спокойнее. Впрочем, ради детей многие решают убегать.

Огромные сумки и чемоданы люди сносят в эвакуационный автобус. Из-под обстрелов едут вместе с домашними питомцами.

"Страшно, потому что с ребенком. Сколько можно сидеть и ждать? И какое может быть самочувствие, когда едешь и не знаешь, когда вернешься", – говорит одна из вынужденных переселенцев.

Волонтеры готовы забирать людей из самых горячих точек. Главное, чтобы они согласились ехать. Целыми семьями селян вывозят даже из-под плотных обстрелов.

Волонтер ОО "Я спасен" Сергей Новиков рассказывает, что на протяжении дня со своей командой побывал в Кругляковке, Куриловке, Ковшаровке, Купянске-Узловом. Эвакуировали 30 человек, из них 17 детей.

"После нашего отъезда начались обстрелы", — заметил он.

В помощи не отказывают никому. Эвакуируют маломобильных людей. Если селяне просят, то забирают домашних хомяков, собак и кошек.

На село Кругляковку, которое покидает семья Крамаренко, россияне на протяжении нескольких дней сбросили 10 авиабомб. Эта адская ночь стала для них последней каплей.

“Прилетов много стало. И ближе, все поближе. У нас в Кругляковке много смертей. Соседи мои погибли — муж с женой”, — рассказывает беглянка.

В семье пятеро детей. Поэтому на выезд родители отважились. Сначала приехали в Харьков. А дальше отправятся в Киев, волонтеры обещают обеспечить жильем.

Организация "Я спасен" занимается именно комплексной эвакуацией. Цель не просто эвакуировать людей, а помочь адаптироваться на новом месте.

"Мы предоставляем жилье, продукты питания, помогаем устроиться на работу, отдать детей — в школу или в садик”, — объясняет Сергей Новиков.

Из-за усиления вражеских атак в 53 населенных пунктах Купянского района накануне была объявлена обязательная эвакуация. Она не принудительная: кто не хочет уезжать, может писать отказ.

Однако из зоны обстрелов областные власти надеются вывезти почти 12 тысяч человек. Желающих эвакуироваться все больше — ежедневно волонтерам поступает по несколько десятков заявок. Люди бросают все и уезжают, но планируют вернуться.

"Надежда есть. Домой хочется. Думаем, что месяц, может, и меньше, и наши отразят их, и мы вернемся все по домам”, — говорят временные переселенцы.

Напомним, российская террористическая армия беспощадно обстреливает Харьковскую область. 10 августа во время обстрела села погибла женщина и был ранен пожилой мужчина.

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