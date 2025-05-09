Спасение от "Шахедов" Путина: эксперт рассказал об оружии, которое сможет их уничтожить

Украинские зенитные FPV-дроны уничтожают российские «Шахеды»

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Украина усиливает свой воздушный щит. На фоне постоянных террористических атак российских «Шахедов» страна делает решительный шаг в развитии собственной оборонной технологии. Президент Украины объявил о масштабном увеличении производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками.

Авиационный эксперт Валерий Романенко раскрывает ТСН.ua детали этой технологической новинки и ее значение для защиты украинского неба.

Почему раньше сбивали только разведчиков?

По словам Валерия Романенко, речь шла о зенитных FPV-дронах, производство и применение которых активно внедряется для защиты неба. Первоначально украинские перехватчики уничтожали только российские разведывательные дроны, причем делали это достаточно эффективно. Однако в списке уничтоженных именно «Шахедов» не было почти до конца февраля этого года.

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«Сейчас ситуация кардинально поменялась. Проблема была в скорости. Разведывательные дроны россиян разгоняются от 90 до 120 километров в час – их легче сбивать, а «Шахед» летит со скоростью от 185 километров в час. Наши зенитные FPV-дроны могли сбивать российские «Шахеды» только на встречно-пересечных курсах, а вот для погони им не хватало скорости и емкости батареи, от которой зависит дальность полета. Даже если «Шахед» пролетал рядом, то зенитный дрон не мог быстро развернуться и догнать его. Поэтому FPV-дроны удачно «охотились» только на российские дроны-разведчики», — объясняет ТСН.ua Валерий Романенко.

Увеличение скорости – ключевой фактор

Авиационный эксперт подчеркивает, что ситуация изменилась примерно с марта, когда украинские инженеры усовершенствовали зенитные FPV-дроны, которые теперь имеют более мощные батареи и развивают скорость до 300 километров в час.

Первые успехи: уничтоженые «Шахеды»

Уже сообщалось, что за месяц зенитные FPV-дроны уничтожили до двух десятков «Шахедов», и это только за март.

«Какая ситуация сейчас — мне трудно сказать, потому что оперативная информация по понятным причинам закрыта. Но даже такой результат доказывает, что у нас есть передовая технология, которую нужно масштабировать и эффективно внедрять. Эти дроны могут стать ответом на вопрос: чем сбивать ударные российские беспилотники, постоянно терроризирующие наши города», — говорит Валерий Романенко.

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Преимущества зенитных FPV-дронов

Валерий Романенко добавляет, что FPV-дроны в разы дешевле «Шахедов».

«Минимальная стоимость последних – 50 тысяч долларов, только его двигатель стоит $15-20 тысяч. Использование обновленных зенитных дронов выгодно, даже по сравнению с зенитными ракетами Р-73 советского образца, потому что последние втрое дороже «Шахедов». А вот зенитные FPV-беспилотники наоборот, в разы дешевле «Шахедов», и могут стать перспективным инструментом для эффективного уничтожения вражеских целей. Это оружие, которое Украина может производить самостоятельно в достаточном количестве», — отмечает эксперт.

Массовое использование: новые возможности защиты

Валерий Романенко подчеркивает, что в случае достаточного количества FPV-дронов, сбивание вражеских целей будет происходить не над городами, а на подступах к ним, где это делать гораздо безопаснее — поля, леса, реки.

«Наши МОГ (мобильно-огневые группы) не находятся в постоянном режиме ожидания вражеских целей. Им дают информацию, что налет «Шахедов» на Киев ожидается, например, с запада — то есть с тыла. На место выезжает группа. «Шахед» летит долго, иногда в центральные области Украины несколько часов. За это время МОГ может преодолеть 100 километров и расположиться на его маршруте. А получив на планшет всю нужную информацию, заранее подготовиться к уничтожению», – говорит авиационный эксперт.

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Усиление мобильных огневых групп

Валерий Романенко отмечает, что если в состав мобильных огневых групп будет присоединен еще один джип с пусковой или переносной установкой, а главное — операторов FPV-дронов, то в целом эффективность нашей воздушной обороны значительно возрастет.

«Если мы развернем производство FPV-дронов, и не будем людей из огневых групп бездумно забирать и бросать в пехоту, а наоборот дополним их операторами FPV-дронов, значительно меньше «Шахедов» будет долетать и падать на наши города в тылу. Здесь важно понимать, что россияне не используют «Шахедов» на передовой. Это оружие исключительно для террора против гражданского населения, другого назначения у него нет», — заключает авиационный эксперт.

Дата публикации 16:22, 07.05.25 Количество просмотров 63 В Сети появился момент удара дрона по ТРЦ в Киеве