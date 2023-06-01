Спасение Рядового Мавика: патрульные после обстрела Херсона обнаружили совенка и устроили для него целую "спецоперацию"

Почему Мавик остался сам – неизвестно, но произошло это после очередного обстрела города российскими снарядами.

Одесские патрульные, которые служат в Херсоне, после очередных российских обстрелов нашли на дороге маленького совенка. Родители птенца либо погибли от обломков, либо просто улетели от звуков взрывов. Спасатели назвали совеня Рядовой Мавик – в честь маленького, но очень полезного для военных дрона и сделали все, чтобы доставить его в одесский зоопарк, говорится в ТСН.

Рядовому Мавику около месяца и среди других совенят одесского зоопарка он чувствует себя вполне комфортно – хорошо ест и быстро растет. Но в то утро, когда его нашли патрульные из Одессы, его жизнь висела на волоске. Инспекторы подобрали птенца и позвонили в зоопарк, а затем передали птицу в коробке маршруткой из Херсона в Одессу.

Почему Мавик остался сам – неизвестно, но произошло это после очередного обстрела города российскими снарядами. Его родители погибли или испугались и улетели, бросив малыша, который еще летать не умеет.

Мавик из вида так называемых ушастых сов. А вот мальчик или девочка – в таком возрасте определить пока сложно. В зверинце его общение с людьми сводят к минимуму, чтобы совенок имел шанс остаться диким и позже выжить в природе.

Орнитологи зоопарка планируют выпустить его на свободу, когда он подрастет и сможет самостоятельно охотиться.

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