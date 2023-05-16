Спасение утиного выводка в Киеве: прохожие и полиция перекрыли движение транспорта (видео)

В Киеве полицейские и неравнодушные киевляне останавливали движение транспорта, чтобы перевести через дорогу выводок утят с уткой. Милое видео опубликовали в социальных сетях: утка с десятком утят переходит дорогу на Почтовой площади в сопровождении киевлян и сотрудников полиции.

Операция по спасению утят

Утиная семья двигалась к Днепру от Киевского фуникулера.

"На Почтовой площади к полицейским подбежала женщина. Она сообщила, что перед светофором стоит утка с утятами и может пойти под колеса автомобилей, потому что горит красный свет. Будет очень жалко, если утят раздавят. Полицейские подбежали, чтобы остановить движение, но группа людей уже взял утят в кольцо и повела через дорогу, останавливая автомобили. Уже все вместе они перевели утят к церкови Рождества Христова. И утка с выводком помчалась за здание храма, куда-то в сторону Днепра", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Подольского района.

Минутка доброты от Полиция Киева В телеграмм-канал попало это забавное видео: прохожие и наши полицейские Подольское управление полиции ГУНП в Киеве помогают перейти дорогу утятам И такое в нашей службе бывает Опубликовано Юлией Гирдвилис Вторник, 16 мая 2023 г.

Что говорят в зоопарке

В Киевском зоопарке нам рассказали, что утка высидела утят где-то на склонах Днепра, возможно, рядом с фуникулером.

"Обычно утки высиживают утят на склонах, там, где нет хищников. А когда малыши подрастают — ведут их к реке, это зона их кормления. Очень круто, что киевляне так отреагировали и помогли выводку добраться до воды. На воде для уток и утят больше шансов выжить Там нет крыс, кошек или собак, которые могут на них напасть. Единственные для них враги на воде – это вороны и чайки. В природе утка прячется в камышах, но с этим в районе Киева проблема, она есть только в глубине Труханового острова", — рассказал сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Утята в коробке

Трантин добавляет, что на прошлой неделе в зоопарк принесли 10 утят в коробке.

"Неравнодушные люди фактически нам их подбросили. Так не стоит делать, потому что зоопарк – это не приют для утят. Мы конечно взяли их на свое озеро. У нас там жила утка, у которой пропали утята. Она их приняла как родных. Даже один селезень теперь взялся защищать этих малышей. Но не стоит забирать утят, если вы их где-то увидели в городе. Утка есть где-то рядом, она может быть напугана и прятаться. Но она обязательно придет к своим малышам. Поэтому их трогать не нужно", — объяснил нам директор зоопарка.

Напомним, в Киеве строители с помощью экскаватора спасли тонущего ежика.

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