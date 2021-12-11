Спасение зеленого фасада: почему ремонт здания археологического музея Одессы обернулся скандалом

Музейщики ремонтировали здание своими силами.

Работники Одесского археологического музея своими силами поремонтировали потрескавшееся здание. Вместо этого должны заплатить штраф, потому что памятник архитектуры без утвержденного проекта трогать нельзя.

Одесситы инициативу музейщиков вообще высмеяли. Почему – смотрите в сюжете ТСН.19:30 за 11 декабря.

Старинное здание в самом центре города рассыпается на глазах. Музейщики оказались перед трудным выбором: наблюдать, как трескается и опадает фасад, или спасать его. Начали ремонт, но попали в скандал. "Было бы логично, чтобы реакция возникла тогда, когда фасад был в ужасном состоянии: когда там падала штукатурка, была видна плесень, швы", — говорит директор Одесского археологического музея Игорь Бруяко.

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Светло-зеленая краска на пол желтой стены выглядит удивительно. Директор объясняет, что с оттенком не угадали, а закрасить выше не хватило стремянки. Мол, все сами и бюджетно. "Занимался наш охранник, умеющий это делать, и наш художник-реставратор. Покрыть тем, что им удалось достать. Я согласен: кое-что получилось неудачно. Это лучше, чем было ждать того, пока все начнет сыпаться дальше", — говорит Игорь. Бруяко.

Одесситы старания не оценили. Цвет фасада высмеяли. Кроме того, эверировщики заявили: действия музейщиков незаконны, потому что ремонтировали памятник архитектуры без разработки и утверждения проекта. "Директор сказал, что делает все своими силами, что у него вообще не памятка. Но, вместе с тем, он является подписателем охранного договора, заключенного между нами, им как директором, и утвержден Министерством культуры", — говорит руководитель Управления о культурного наследия Одесской ОГА Елена Воробьева.

Музею грозит 1700 гривен штрафа. За нарушение, на которое здесь решились именно из-за финансовых затруднений. "С одной стороны — это противозаконно. С другой стороны — куда деваться. Здесь лежат камни наверху, если присмотреться, на карнизе, которые завтра могут стать убийцами. Но если я сниму этот камень, я сегодня совершу преступление, потому что они сняты с ного национального значения", — говорит соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко.

Эксперты говорят: краска и штукатурка кардинально не изменила здание. Перекрасить фасад легко и желательно в первоначальный цвет. Правда, что еще нужно определить. На старых черно-белых фото музей просто серый.

Между тем, в музее подчеркивают: фасад — это лишь небольшая часть проблем, которую видят все. Здания, которому уже 140 лет, нужен капитальный ремонт.