Спасенные после атаки на Кривой Рог рассказали о пережитом: "никогда не думала, что можно так ненавидеть"

В общей сложности за ночь более 30 раненых, состояние трех из них — крайне тяжелое.

Траур объявлен в Кривом Роге, там 11 погибших и 36 пострадавших в результате ночной ракетной атаки по городу 13 июня. Россияне ударили по пятиэтажке, складе с напитками, автотранспортному предприятию, спасательному подразделению – это все гражданские объекты, говорится в ТСН.

Мощный взрыв раздался в три ночи, а затем начался пожар. Люди спускались на простынях, а спасатели и полицейские искали раненых и оказавшихся в огненной ловушке. Пламя стремительно охватывало этаж за этажом.

В доме погибли четыре человека. Пожилые мужчина и женщина, а также молодые супруги.

«Словно с меня что-то взяли и достали что-то живое! Я никогда не думала, что можно так ненавидеть! Я никогда не чувствовала такого”, — говорит раненая Ярослава, чудом спасшаяся с мужем и двумя детьми.

Ей невмоготу даже посмотреть на изуродованный дом. “Муж тоже проснулся. Говорит: "Что это?" Говорю: "Бьют". И только я это сказала, я у него в глазах увидела зарево, отразившееся в глазах. И я понимаю, что что-то позади сейчас будет. И только я это поняла, мы уже летели”, — вспоминает женщина.

Случайный свидетель Владислав Мушин залез на дерево, чтобы из огня достать пятилетнего мальчика и его маму. Говорит, что даже не успел испугаться, когда бросился на помощь. “На первом этаже загорелось сильно. Они были на втором. На балконе вижу ребенка и мать кричат: спасите! Вот дерево, по которому я залез к ним. Мать вытащила ребенка. Я сразу его схватил, стал передавать на низ. И потом уже взял мать. Потом спрыгнул, потому что вспыхнула сильно”, — рассказывает спаситель.

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Всего здесь спасли 12 человек. Максим был в ночной смене, когда позвонила по телефону жена. “Она мне звонит: “Я задыхаюсь! Не знаю, что делать! Я прибегаю, она слезла по той лестнице в ночной рубашке”, — рассказывает мужчина пострадавшей.

“Внука спасателям бросали на батут, со второго этажа. Сын и невестка спустились на простынях», – рассказывает родственник спасенных.

А на складе безалкогольных напитков погибли семь человек. В общей сложности за ночь более 30 раненых, состояние трех из них — крайне тяжелое. "Самые тяжелые — это ожоговые пациенты, получившие большой процент ожогов кожных покровов и глубины, поэтому пациенты крайне тяжелые", — констатируют медики.

Также изуродовано три учебных заведения, авто и дома рядом. Родственники погибших получат по триста тысяч гривен от областной власти. Людям, потерявшим жилье, предложили временное убежище. Однако пока ни один из них пока не обратился.

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