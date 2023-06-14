Спасенный в Херсоне мейн-кун стал звездой Сети: как сложилась дальнейшая судьба кота-гиганта

Кот прожил сам в подтопленном доме, дождался эвакуации и, наконец, со своими хозяевами в Киеве.

Видео спасения мейн-куна Макса из затопленного Херсона быстро облетело соцсети и стало вирусным, говорится в ТСН.

Сейчас спасено животное в Киеве со своими владельцами. Ему 7 лет и весит около 10 килограммов. “Он сейчас очень пугается громких звуков, новых людей, ему нужно время адаптироваться. Потому что он пережил даже то, что люди не всегда могут пережить”, — говорит владелица Макса Виктория.

Кот появился в семье девушки, когда ему было три месяца. “По паспорту его зовут Штирлиц. Когда мы думали, какое ему имя подобрать для обычной жизни, мы решили, что подлинное имя Штирлица ему подойдет. А именно Макс отто фон Штирлиц. Поэтому он сейчас у нас Максик”, – добавляет девушка.

Спасенный мейн-кун Макс уже с хозяевами

Виктория вместе с братом Дмитрием и его девушкой уехали из Херсона незадолго после оккупации города. Там остались бабушка с дедушкой, которые наотрез отказались покидать дом, вместе с ними остался и Макс. До последнего пожилые люди, несмотря на уговоры родных, не хотели уезжать из квартиры и когда оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В конце концов, когда вода поднялась слишком высоко – пару вывезли спасатели в местную больницу. Найти и забрать тогда кота не было возможности, потому что спасатели работали под обстрелами и очень торопились. Дверь квартиры оставила открытой. “Максим испугался, убежал, забился где-то в темный угол, а время идет на минуты. Надо ехать, так что ему насыпали пищи, воды”, — рассказывает Дмитрий.

Молодые люди начали продумывать разные варианты, как спасти кота. Боялись, что Макс попадет в руки к незнакомцам, и вернуть пушистого будет тяжело. Выяснили, что в Херсоне волонтерит одноклассник Дмитрия. Андрей не колеблясь, согласился помочь и удивился, когда увидел в квартире кота-великана. Испуганного Макса эвакуировали лодкой под обстрелами. "400 метров где-то от нас упал снаряд, где-то в воду", — вспоминает Андрей.

А уже на следующее утро кота привезли в Киев, он своих хозяев узнал почти сразу, хотя не видел с прошлого года. Дмитрий и Виктория надеются, что их бабушку и дедушку херсонские медики подлечат и они уговорят своих родных перебраться в более спокойный регион. Ну, а у Макса впереди спа-процедуры в груминг-салоне, а еще реабилитация после пережитого стресса.

Кот-гигант из Херсона стал звездой Сети - для его спасения привлекли кучу людей

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