Спасены из зоны боевых действий: 200 котиков в Киеве ищут дом – как забрать и помочь

В Киеве супруги создали приют "Котохата" и спасают бездомных котов вывезенных из зоны боевых действий, а также из Киева и области. Сейчас в приюте живут около 200 животных – все они ищут дом.

Об этом в комментарии сайта ТСН.ua рассказала владелица приюта Екатерина Ильченко. Она вместе с мужем спасает кошек уже десять лет.

“Мы забираем животных, приводим их в порядок, обязательно делаем прививку, стерилизацию, кастрацию по достижению возраста. И дальше ищем семьи”, – рассказала Екатерина.

Коты в приюте Котохата/Фото предоставлена Екатерина Ильченко

Приют расположен в двух квартирах, которые они с мужем арендуют.

Многих животных в "Котохату" привозят из зоны боевых действий. Одна из них – кошка Кассандра. Ее эвакуировали из Торецка Донецкой области.

"Там жила женщина, которая кормила много животных. И в какой-то момент, когда уже стало невозможно оставаться, она попросила помощи унести ее и животных. Всех. За два дня в мешках было вывезено более 70 кошек и 20 собак. Эта девочка из одного из мешков”, – говорит Екатерина.

Кошка Кассандра/Фото предоставила Екатерина Ильченко

Как забрать котика домой

Все котики в приюте ищут дом. Посмотреть их фото и узнать больше об их истории можно на странице “Котохати” в Инстаграм.

К примеру, очень хочет домой Степан, которому два года. Он отличный кот, смешной и очень хитрый. Пытается доминировать и наводить свои порядки в приюте. Социальный, большой, мягкий.

"Мы его очень любим и хотим, чтобы полюбила семья", – говорит Екатерина.

Котик Степан/Фото предоставила Екатерина Ильченко

Также ищет дом кошка-бенгалка Цегла. Очень нежная и болтливая. Ее передали в приют военные. Она имеет особенность – где потеряла ушко. Кошка красивая, умная и интересная.

Кошка Кирпич/Фото предоставила Екатерина Ильченко

Как помочь приюту финансово

Если вам очень нравится котик, но вы не можете забрать его домой, вы можете стать его финансовым куратором. Ежемесячный взнос составляет 1000–1200 гривен.

"Это покрывает базовые расходы — покормить, перекрыть лечение, вакцины", — рассказала Екатерина.

Расходы на питание и лечение животных приюта покрываются за счет благотворительных донатов подписчиков. Ежемесячные расходы на жизнедеятельность приюта составляют не менее 100 тысяч гривен, а иногда и 250 тысяч.

Коты в приюте Котохата/Фото предоставлена Екатерина Ильченко

У приюта большой долг перед ветклиниками

Многие котики в приюте – больные. Для них приспособлена отдельная комната.

"Лейкоз – это очень заразная болезнь, она очень быстро распространяется. Мы оборудовали ветеринарный кабинет. Там работает ветеринарный врач, приходящий по запросу. У нас стоит оборудование, которое мы купили за счет помощи людей. И стараемся максимально экономить средства в ветеринарных клиниках. Отправляем туда животных, которым необходим круглосуточный интенсивный уход, который мы не можем обеспечить. Больных, которых мы можем лечить сами, в стабильном состоянии, пытаемся лечить в этом кабинете”, – рассказала Екатерина.

Коты в приюте Котохата/Фото предоставлена Екатерина Ильченко

Впрочем, тратиться на услуги ветеринарных клиник тоже приходится часто. Так, в приюте накопился долг почти 40 тысяч гривен. Это подтвердили ТСН.ua в двух столичных ветеринарных клиниках.

“У нас с начала сентября был очень трудный период. Три месяца у нас не заканчивались животные, которые больны "кошачьей чумкой" — панлейкопенией", — говорит Екатерина.

Чтобы иметь возможность спасать животных в дальнейшем необходимо погасить долг. Приют будет благодарен за любую помощь. Также котикам всегда нужны корм, вакцины, лекарства и медицинское оборудование.

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Коты в приюте Котохата/Фото предоставлена Екатерина Ильченко

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