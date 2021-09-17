"Спасибо, что я могу почувствовать себя здоровой": первая взрослая пациентка после неродственной ТКМ готовится к выписке

"Спасибо, что я могу почувствовать себя здоровой": первая взрослая пациентка после неродственной ТКМ готовится к выписке

Далее у девушки еще 100 дней продолжение интенсивного лечения.

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора взрослому человеку. Операцию сделали 18-летней Элине Торопенко в Черкасском областном онкодиспансере. Два года девушка боролась с острым лейкозом.

Об этом говорится в в сюжеты корреспондента ТСН Виктории Ковцун.

Под аплодисменты медицинского персонала, впервые за несколько месяцев, Элина выходит из палаты и обнимает маму. К тому, что она первая в Украине взрослая пациентка, которой трансплантировали костный мозг от неродственного донора еще привыкает. «Спасибо, что я могу выписаться из больницы и почувствовать себя здоровым человеком, я очень долго к этому шла», — говорит Элина.

С 16 она боролась с острым лейкозом. Его обнаружила после обычной ангины. Сначала она лечилась в детском «Охматдете». «Я семь месяцев лежала на активной химиотерапии, потом долго была на поддерживающей химиотерапии», — вспоминает девушка.

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А когда ей исполнилось 18, случился рецидив, и она оказалась в Черкасской больнице, где ждала спасительной трансплантации. «Чувствую себя нормально, могло быть и хуже, она абсолютно безболезненна», — делится впечатлениями девушка.

Донора нашли в Германии, это 23-летний парень. Уже прошло 29 дней после, однако самое говорят врачи — впереди. «Она хорошо себя чувствует, но впереди еще длительная работа. До ста дней нам надо еще наблюдаться, принимать препараты и быть очень внимательными», — говорит заведующая гематологического центра Черкасского онкодиспансера Елена Лукьянец.



«Я готова к этому, полгода — это по сравнению с жизнью — маленький период и я буду рада провести его здесь», — отмечает девушка.



За рубежом эта операция стоит от ста тысяч долларов, в Украине трансплантации финансируются за счет пилотного проекта Минздрава. За одну пересадку государство платит чуть больше двух миллионов гривен.

Новости Украины: медики впервые пересадили неродственный костный мозг взрослому человеку

«На следующий год в бюджете, который проголосовал правительство есть увеличение суммы средств на более 750 миллионов гривен на проведение трансплантации в Украине, плюс мы дополнительно заложили 280 миллионов, чтобы докупить лабораторное оборудование», — рассказывает министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Однако доноров все еще нужно искать за рубежом, в украинском реестре их только 5000. «У нас очень много пациентов, которым нет донора в мире. 30-40% пациентов не могут найти донора, а найти его среди своей нации это вероятно. Это не страшно, донор дарит 5% своих кроветворных клеток, организм восстановит за 2-3 недели», — объясняет соучредитель БФ "Украинский реестр доноров костного мозга" Роман Куц.

Между тем Эля уже собирается домой. «Я обниму всю свою семью, я очень по ним соскучилась», — говорит девушка.

А когда выздоровеет мечтает стать кулинаром, открыть свой ресторан и путешествовать. «Я бы хотела увидеть мир, хотя бы немного я ни разу не была за границей», — делится планами Эля.



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