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"Спасибо, мужики, хоть вы нас не кинули": как жители Суджи встречают украинских военных

"Спасибо, мужики, хоть вы нас не кинули": как жители Суджи встречают украинских военных

В городе осталось не менее сотни человек. / Фото: ТСН

В городе осталось около 100 человек.

Украинские военные, взявшие под контроль город Суджа в Курской области, помогают местным жителям. В частности, с продуктами питания. Ведь российские власти оставили их просто на произвол судьбы.

Об этом стало известно из эксклюзивного репортажа ТСНмарафон Єдині новини.

"Спасибо, мужики, хоть вы нас не кинули", — поблагодарил один из местных жителей, живущий в подвале.

В городе осталось не менее сотни людей, среди которых и дети. Люди уже неделю живут в подвалах, потому что боятся авиабомб, которые сбрасывает их же российская армия. У них заканчиваются продукты питания и вода. Поэтому сейчас украинские бойцы берут их под свою опеку. В частности, привезли местным жителям гуманитарную помощь.

Украинские военные привезли в судья гуманитарку. / ©
Украинские военные привезли в судья гуманитарку.
Люди живут в подвалах, где прячутся от обстрелов РФ. / © ТСН
Люди живут в подвалах, где прячутся от обстрелов РФ. / Фото: ТСН
Российские власти оставили жителей просто на произвол судьбы. / © ТСН
Российские власти оставили жителей просто на произвол судьбы. / Фото: ТСН
Украинские военные, взявшие под контроль город Суджа в Курской области. / © ТСН
Украинские военные, взявшие под контроль город Суджа в Курской области. / Фото: ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН в КУРСКОЙ области НАЖИВО — ТАКОГО НЕ Скрываешь! ЭКСЛЮЗИВНО

ВСУ контролируют город Суджа. Съемочной группе ТСН удалось попасть на Курщину и увидеть, как живут там люди. Что происходит в Судже: эксклюзивный репортаж ТСН.

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