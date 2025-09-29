"Спасите моего ребенка": жители Киева рассказали о жутком обстреле и погибших

Последствия атаки на Киев / © Associated Press

Россияне накануне массированно обстреляли Киев. Оккупанты били ракетами и дронами по столице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Атака на дом в Киеве

Россияне атаковали 5-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева. Вражеский удар пришелся на третий и четвертый этажи. Не выдержал ни фасад ни перекрытия в квартире, а человеческие квартиры в тот же миг охватило сильное пламя.

«Я спала и от сильного звука сразу побежала соседка начала очень сильно кричать — „спасайте моего ребенка“. Очень большой был пожар и не сразу смогли потушить людей выносили с балконов», — говорит потерпевшая Илона Коваленко.



Илона и ее 85-летняя бабушка, с которой они на момент удара спали в квартире на 3 этаже, чудом не пострадали. Оба отделались испугом, тогда как за соседской стеной, спасатели ГСЧС вытаскивали из завалов тело 12-летней девочки. На ребенка упала бетонная плита.

«Я вчера видела с балкона эту девочку. Она с папой выходили к машине куда-то ездили», — говорит Илона.

Обстрел Института кардиологии

Атаковали оккупанты также Институт кардиологии имени Стражеско. Утром осколок вражеского «Шахеда» залетел прямо в сестринскую на четвертом этаже. На момент удара там была медсестра, которая даже в тревогу выполняла свою работу и погибла. Рядом в соседней палате без признаков жизни нашли и ее пациента. Впрочем, все остальные 150 человек в этом корпусе с больным сердцем тоже были на грани.



«Нанесена большая психотравма пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может вызвать осложнения течения уже того тяжелого состояния», — говорит Владимир Коваленко, генеральный директор национального научного центра «Институт кардиологии имени Стражеско».

В общем, в результате российской комбинированной атаки в Киеве известно о четырех погибших и разрушениях в 20-ти местах столицы.

Последствия атаки РФ на Киевщине

Сплошные руины и разруха так сейчас выглядит пригород столицы. В результате вражеской атаки здесь уничтожены человеческие осени и фактически снесена целая улица.

Горы кирпича, арматуры и сожженные дотла машины — так сейчас выглядит жилой комплекс Петропавловская Борщаговка. Эта локация в Киевской области пострадала больше всего.

«Я была в бомбоубежище и услышала, как летит свист ракеты и тогда я прикрыла дверь и услышала взрыв — все было темно», говорит потерпевшая Марина Шевкунова.

Укрытие в собственном доме, где пряталась во время атаки показывает Марина. От ударной волны здесь вырвало бронированные двери, а на ступеньках виднеются капли крови ее сына. Когда услышал мощный взрыв он босым по осколкам стекла бежал в убежище.

Только каким-то чудом, живыми остались и все соседи, хотя от их дома остались одни свалки стройматериалов.

В общем, 10 частных домов повреждены в Петропавловской-Борщаговке. А три уничтожены полностью.

Впрочем, на всех местах атак как на Киевщине так и в Киеве все неравнодушные люди и волонтеры совместными усилиями практически сразу стали преодолевать последствия обстрелов.

