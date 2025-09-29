- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 635
- Время на прочтение
- 3 мин
"Спасите моего ребенка": жители Киева рассказали о жутком обстреле и погибших
Россияне накануне атаковали Киев и область ракетами и дронами.
Россияне накануне массированно обстреляли Киев. Оккупанты били ракетами и дронами по столице.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Атака на дом в Киеве
Россияне атаковали 5-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева. Вражеский удар пришелся на третий и четвертый этажи. Не выдержал ни фасад ни перекрытия в квартире, а человеческие квартиры в тот же миг охватило сильное пламя.
«Я спала и от сильного звука сразу побежала соседка начала очень сильно кричать — „спасайте моего ребенка“. Очень большой был пожар и не сразу смогли потушить людей выносили с балконов», — говорит потерпевшая Илона Коваленко.
Илона и ее 85-летняя бабушка, с которой они на момент удара спали в квартире на 3 этаже, чудом не пострадали. Оба отделались испугом, тогда как за соседской стеной, спасатели ГСЧС вытаскивали из завалов тело 12-летней девочки. На ребенка упала бетонная плита.
«Я вчера видела с балкона эту девочку. Она с папой выходили к машине куда-то ездили», — говорит Илона.
Обстрел Института кардиологии
Атаковали оккупанты также Институт кардиологии имени Стражеско. Утром осколок вражеского «Шахеда» залетел прямо в сестринскую на четвертом этаже. На момент удара там была медсестра, которая даже в тревогу выполняла свою работу и погибла. Рядом в соседней палате без признаков жизни нашли и ее пациента. Впрочем, все остальные 150 человек в этом корпусе с больным сердцем тоже были на грани.
«Нанесена большая психотравма пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может вызвать осложнения течения уже того тяжелого состояния», — говорит Владимир Коваленко, генеральный директор национального научного центра «Институт кардиологии имени Стражеско».
В общем, в результате российской комбинированной атаки в Киеве известно о четырех погибших и разрушениях в 20-ти местах столицы.
Последствия атаки РФ на Киевщине
Сплошные руины и разруха так сейчас выглядит пригород столицы. В результате вражеской атаки здесь уничтожены человеческие осени и фактически снесена целая улица.
Горы кирпича, арматуры и сожженные дотла машины — так сейчас выглядит жилой комплекс Петропавловская Борщаговка. Эта локация в Киевской области пострадала больше всего.
«Я была в бомбоубежище и услышала, как летит свист ракеты и тогда я прикрыла дверь и услышала взрыв — все было темно», говорит потерпевшая Марина Шевкунова.
Укрытие в собственном доме, где пряталась во время атаки показывает Марина. От ударной волны здесь вырвало бронированные двери, а на ступеньках виднеются капли крови ее сына. Когда услышал мощный взрыв он босым по осколкам стекла бежал в убежище.
Только каким-то чудом, живыми остались и все соседи, хотя от их дома остались одни свалки стройматериалов.
В общем, 10 частных домов повреждены в Петропавловской-Борщаговке. А три уничтожены полностью.
Впрочем, на всех местах атак как на Киевщине так и в Киеве все неравнодушные люди и волонтеры совместными усилиями практически сразу стали преодолевать последствия обстрелов.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НАЖИВО! Дневные новости ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ