Спасите пленных: после убийства украинских бойцов в Оленовке украинцы массово выходят на протесты

Во Львове родные защитников "Азовстали" вышли на акцию, чтобы призвать мировое сообщество спасти жизнь военнослужащих. И не допустить ужасной казни, как это произошло с украинскими пленными в Оленовке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Во Львове возле Оперного театра – несколько десятков человек. Преимущественно это жены, матери военных, котроые защищали "Азовсталь" и до сих пор находятся в плену. Но больше всего им болит, что не имеют никакого известия, как они чувствуют себя и не обернется ли плен пытками или даже казнью, как это произошло в колонии в Оленовке во время теракта, который совершила Россия.

Родные пленных просят признать Россию государством-террористом, а международные организации наконец-то вмешаться и поспособствовать обмену и освобождению защитников "Азовстали". И не тратить попусту время, ведь это может стоить самого ценного – жизни украинских героев.

Они держали оборону Мариуполя почти три месяца в полной обстановке под непрерывными обстрелами, без боеприпасов, лекарств и еды. В середине мая получили приказ сдаться, чтобы сохранить жизнь. Месяц назад 95 защитников "Азовстали" вернулись домой. Но большинство все же остается в плену. И в каких условиях – неизвестно.

Тем временем, в Киеве накануне устроили акцию на Софийской площади. После совершения россиянами массового убийства украинских пленных в в Оленовке украинцы выходят на протесты по всей стране. А 5 августа на Трухановом острове в столице провели благотворительный забег.

В Киеве провели благотворительный забег – чтобы мир услышал о зверских убийствах бойцов в Оленовке

Во Львове родные "азовцев" призвали мир спасти жизнь пленных военнослужащих

Напомним, в ночь на 29 июля на территории колонии в поселке Оленовка раздался взрыв. Там оккупанты удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя, а также гражданских.

В результате взрыва могли погибнуть около 40 человек, еще 130 — получили ранения. Точное количество жертв и раненых пока неизвестно.

Читайте также: