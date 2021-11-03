Спасительницей для брошенного на руинах новорожденного мальчика в Тернопольской области стала 14-летняя школьница

Если родители не отзовутся и их найдет полиция, им грозит до трех лет за решеткой.

В Тернопольской области на руинах недействующего завода нашли новорожденного ребенка. Младенец, завернутый в лохмотья, лежал в большой полиэтиленовой сумке, посинел от холода, но живой.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На территории давно заброшенного молокозавода на краю поселка Толстое 14-летняя школьница стала спасительницей для младенца. Девочка призналась журналистам, что любит любоваться видами с крыши разрушающегося здания. И вот потому она здесь случайно и очутилась. Но внимание школьницы привлекла большая полиэтиленовая сумка, стоявшая у стены. «Мне стало интересно, что там, я открыла, оно немного так "мг". Мне стало еще интереснее, потому что подумала, что там животное: котик или собачка. Я достала и ужаснулась, что там просто ребенок. Я взяла ее руки. Он начал плакать. Я убаюкивала», — рассказывает Галина.

Девочка не растерялась и понесла "находку" в ближайший магазин. Продавцы сначала подумали, что она шутит, что в сумке младенца. Но все-таки открыли. Ребенок, говорят, дышал. Так что они вызвали медиков и полицию.

«Видно, что рожали не в больнице. Потому что грязный был ребенок. Замотан в грязный старый детский плед. А под низом, попка была замотана детским свитером большего ребенка», — рассказывает продавщица.

В Тернопольской области на руинах бездействующего завода нашли младенца | Новости Украины

Это – доношенный мальчик, весом 2500, сказали медики. С рождения ему было всего 2-3 часа, предполагают врачи. Сейчас он находится в областной детской больнице в Тернополе.

Ведь он имел переохлаждение и критически низкую температуру тела. Жизнь младенца буквально висела на волоске, добавляют медики. У него обнаружили пневмонию. Однако его состояние удалось стабилизировать. Обследования еще продолжаются. «Ребенок не кормится, потому что кишечник не работает. Есть признаки инфицирования, поэтому ребенок получает соответствующее лечение однозначно и бесспорно. И в динамике, поймите правильно, мы не можем знать, как себя поведет состояние ребенка после того, как ребенок родился в асептических условиях. После того, что ребенок имел переохлаждение, плюс больше всего, есть внутриутробные проблемы», — отмечает заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Лугова.

Тем временем полиция приступила к поискам роженицы и опрашивает свидетелей. Надеются, мать выбросила своего ребенка в состоянии послеродового стресса, и вскоре придет в себя и захочет забрать сына.

Если же родители выброшенного младенца сами не найдутся, а их найдет полиция, им грозит до трех лет за решеткой.

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