Спасла детей ценой собственной жизни: на Прикарпатье заживо сгорела молодая женщина

При пожаре женщине удалось передать своих детей через окно соседям.

Спасла детей ценой собственной жизни. В селе Перегинское на Прикарпатье 31-летняя женщина сумела передать соседям через окно двое своих детей – одного и девяти лет. Ведь дом пылал и дверь заблокировало пламя.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19:30.

Сама женщина и ее пожилая мать сгорели заживо. Прибывшие на вызов спасатели говорят: огонь вспыхнул ночью и быстро распространился, поскольку дом деревянный.

Причиной пожара, вероятно, стало закорочение электросети. Но что же произошло – эксперты еще выясняют. Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на хуторе возле села Белое Владимирецкой ТГ в Ровенской области в жилом доме вспыхнул пожар, в котором погибли мужчина с сожительницей.

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